US-Superstar Rihanna singt bei den Oscars

Ihr Auftritt beim Super Bowl sorgte für Schlagzeilen – und Rihanna ist zurück: Sie soll auch bei den Oscars in Los Angeles singen.

Nach ihrem spektakulären Auftritt beim Super Bowl soll Pop-Superstar Rihanna auch bei der Oscar-Verleihung singen. Die 35-Jährige werde ihren Oscar-nominierten Song "Lift Me Up" aus dem Film "Black Panther: Wakanda Forever" vorführen, teilten die Veranstalter mit. Die Verleihung der Academy Awards in Los Angeles ist für den 12. März geplant, moderieren soll der Comedian Jimmy Kimmel. Rihanna ist zum ersten Mal nominiert.

Nach dem Super Bowl ist vor den Oscars

Erst vor rund zwei Wochen hatte Rihanna mit einer spektakulären Show in der Halbzeit des Super Bowl, bestehend aus einem Zusammenschnitt ihrer größten Hits, für Schlagzeilen gesorgt. Bestehend aus den größten Hits ihrer 17 Jahre andauernden Karriere. "Umbrella", "Lift me up", "Diamond" und "Only Girl (in the World)" durften dabei nicht fehlen. 13 Minuten lang sorgte Rihanna mit ihren Hits und spektakulären Choreographien für großartige Stimmung im Stadion – und vor den Fernsehern.

Dabei enthüllte sie auch, dass sie erneut schwanger ist. Für Rihanna ist es die zweite Schwangerschaft. Der Superstar aus Barbados hat mit ihrem Lebensgefährten, dem Rapper A$AP Rocky, einen Sohn. Er wurde im Mai 2022 geboren. Nun wird der Sohn also bald eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder bekommen. (dpa)

