AC/DC kommt für drei Konzerte nach Deutschland: Wo es jetzt Tickets gibt

AC/DC hat seine Tourdaten für 2025 veröffentlicht. Die weltbekannte australische Hard-Rock-Band kommt auch für drei Konzerte nach Deutschland. Demnach dürfen sich die Fans über Auftritte in Berlin, Düsseldorf und Karlsruhe freuen. Wann AC/DC wo auftritt und wie man an die begehrten Tickets kommt, haben wir hier zusammengefasst.

AC/DC-Tour 2025: Drei Konzerte in Deutschland

Wie AC/DC am Montag mitteilte, wird die „Power up“-Tour im Sommer 2025 nach Europa und dabei auch nach Deutschland zurückkehren. Die Hardrocker sind auf ihrer Tour bereits seit Mai 2024 unterwegs. Ihren Tourauftakt hatten sie in Gelsenkirchen gegeben, waren dann für mehrere Konzerte in Deutschland, darunter auch in München.

2025 kommen sie also wieder nach Deutschland. Dieses Mal steuern sie am 30. Juni 2025 das Berliner Olympiastadion an, treten am 8. Juli im Open Air Park Düsseldorf auf und werden ihre weltberühmten Hits wie „Highway To Hell“, „Thunderstruck“, „Hells Bells“, „Back in Black“ oder „TNT“ auch am 17. August auf der Messe Karlsruhe zum Besten geben.

AC/DC-Tour 2025: Alle Konzerte in Deutschland und Europa im Überblick

Hier sind alle Europa-Konzerte von AC/DC in der Übersicht:

26. Juni 2025: Prag, Tschechien

30. Juni 2025: Berlin, Deutschland

4. Juli 2025: Warschau, Polen

8. Juli 2025: Düsseldorf, Deutschland

12. Juli 2025: Madrid, Spanien

20. Juli 2025: Imola, Italien

24. Juli 2025: Tallinn, Estland

28. Juli 2025: Göteborg, Schweden

5. August 2025: Oslo, Norwegen

9. August 2025: Paris, Frankreich

17. August 2025: Karlsruhe, Deutschland

21. August 2025: Edinburgh, Schottland

Tickets für AC/DC-Tour sind ab 7. Februar erhältlich

Wer eines der begehrten Tickets für einen der Tourtermine ergattern möchte, der hat schon bald die Chance dafür. Wie AC/DC auf ihrer Webseite und auf sozialen Medien mitteilen, gehen die meisten Tickets am Freitag, 7. Februar, um 10 Uhr in den Verkauf - das gilt auch für alle drei Konzerte in Deutschland. Lediglich für Imola (7. Februar um 11 Uhr) und Paris (10. Februar um 10 Uhr) gibt es leichte Abweichungen. Die Tickets können unter anderem beim Ticketanbieter Eventim erworben werden.