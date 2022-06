Acht Verletzte nach Straßenbahnunfall

In Brandenburg an der Havel sind bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen acht Menschen verletzt worden.

Am Donnerstag sind in Brandenburg an der Havel acht Menschen beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lastwagen teils schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei bisher unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag.

Der Fahrer der Straßenbahn wurde schwer verletzt, er konnte noch nicht befragt werden. Der Lkw-Fahrer sei leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurden auch sechs Fahrgäste verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Video: AFP

Die Beamten sicherten Spuren und ermitteln nun zur Unfallursache. Die Straßenbahn und der Lastwagen waren in einer Kreuzung zusammengestoßen, durch den Aufprall entgleiste die Straßenbahn.

