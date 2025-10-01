Staffel 2 von „Achtsam Morden“: Start, Handlung und Besetzung - Was ist bekannt?

„Achtsam Morden“ ist eine Comedy-Crime-Serie über den Strafverteidiger Björn Diemel, der durch Achtsamkeit versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen. Sein Beruf fordert ihn stark, die Ehe steht vor dem Aus, und das Familienleben bleibt auf der Strecke. Auf Anraten seiner Frau nimmt er an einem Achtsamkeitsseminar teil, was unerwartete Folgen hat. Björn beginnt, die Prinzipien der Achtsamkeit in seinen Alltag zu integrieren. Dabei geht er immer weiter und findet ungewöhnliche Wege, um sein Leben neu zu ordnen. So entwickelt sich aus einem Versuch zur Selbstfindung ein ganz eigener Umgang mit Moral und kriminellen Verstrickungen.

Die Serie basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Reihe des deutschen Autors und Juristen Karsten Dusse. Zur Buchreihe gehören neben „Achtsam Morden“ auch die Folgebände „Das Kind in mir will achtsam morden“, „Achtsam Morden am Rande der Welt“, „Achtsam Morden im Hier und Jetzt“ und „Achtsam Morden durch bewusste Ernährung“. Das erste Buch wurde von Constantin Film als Serie für Netflix umgesetzt. Sie entwickelte sich nicht nur in Deutschland zum Erfolg, sondern schaffte es in 66 Ländern in den wöchentlichen Netflix-Top-10.

Wann kommt die 2. Staffel von „Achtsam Morden“? Welche Schauspieler sind im Cast? Und worum geht es? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die 2. Staffel der Netflix-Serie gibt es hier.

„Achtsam Morden“: Start von Staffel 2

Die erste Staffel der Comedy-Crime-Serie „Achtsam Morden“ erschien am 31. Oktober 2024 bei Netflix. Schon Ende 2024 wurde eine zweite Staffel offiziell bestätigt. Im Juli 2025 haben die Dreharbeiten in Berlin und Umgebung begonnen. Ein konkreter Starttermin steht noch aus. Nach aktuellem Stand ist mit einer Veröffentlichung im Frühjahr 2026 zu rechnen. Bis dahin bleibt Zeit, sich noch einmal der ersten Staffel zu widmen. Sollten Sie in der Zwischenzeit eine andere Serie ansehen wollen, läuft Squid Game aktuell auf Netflix. Alle Staffeln der südkoreanischen Thriller-Drama-Serie sind bei dem Streaming-Anbieter verfügbar.

Handlung von „Achtsam Morden“: Worum geht es in Staffel 2?

Wie von Netflix bekannt gegeben wurde, steht in der zweiten Staffel von „Achtsam Morden“ erneut Björn Diemel im Mittelpunkt, der scheinbar die Kontrolle über sein Leben zurückgewonnen hat. Er hat seinen Beruf als Strafverteidiger aufgegeben, sich selbstständig gemacht und verbringt mehr Zeit mit seiner Tochter. Auch in der Beziehung zu seiner Frau bemüht er sich um einen achtsamen Umgang. Gleichzeitig bleibt er jedoch in die Geschäfte zweier Mafia-Clans verstrickt, deren Bosse er heimlich verschwinden ließ. Nun verwaltet er die kriminellen Angelegenheiten, ohne dass jemand erfahren darf, was wirklich mit den Clan-Oberhäuptern geschehen ist.

Einziger Mitwisser ist Sascha, ein ehemaliger Mafioso mit pädagogischer Ausbildung. Er leitet den Kindergarten im Erdgeschoss und lebt inzwischen mit Björn im selben Haus. Trotz dieser scheinbar stabilen Lebenssituation spürt Björn eine zunehmende innere Unruhe.

Der Grund liegt tiefer, als er zunächst annimmt. Sein Achtsamkeitscoach führt ihn an die ungelösten Konflikte seiner Kindheit heran. Die Arbeit mit dem inneren Kind wird für Björn zu einer neuen, unerwarteten Herausforderung. Während er versucht, alte emotionale Prägungen zu erkennen und zu verarbeiten, muss er sich weiterhin mit seinem ungewöhnlichen Alltag auseinandersetzen. Dabei zeigt sich, dass persönliche Entwicklungen und kriminelle Realität untrennbar miteinander verknüpft sind.

Besetzung von „Achtsam Morden“: Diese Schauspieler gehören zum Cast

In der Hauptrolle ist Tom Schilling als Björn Diemel zu sehen, der zuvor unter anderem in „Oh Boy“ und „Wer ohne Autor“ mitgewirkt hat. Britta Hammelstein, die ebenfalls zum Cast gehört, war bereits in Produktionen wie „Tatort“ oder „Der Überläufer“ zu sehen. Die Serie wird nach einem Drehbuch von Doron Wisotzky produziert. Die Regie übernimmt Martina Plura.

Hier finden Sie eine Übersicht über den Cast, der bereits bekannt gegeben wurde:

Tom Schilling als Björn Diemel

Emily Cox als Katharina Diemel

Murathan Muslu als Clanmitglied

Britta Hammelstein als Nicole Eckmann

Peter Jordan als Joschka Breitner