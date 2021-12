"Adam sucht Eva" 2021: Boxer Denny Heidrich gewann den Internationalen Deutschen Meistertitel

In Staffel 6 von "Adam sucht Eva" zeigen wieder einmal 16 Promis und Normalos nackte Tatsachen. Mit dabei ist Denny Heidrich - wir skizzieren Ihnen hier sein Porträt.

" Adam sucht Eva" 2021: Bei Staffel 6 gehört auch Denny Heidrich zu den suchenden nackten Singles. 2020 nahm er an "Big Brother" teil. Und sonst so? Hier erfahren Sie es.

Denny Heidrich bei "Adam sucht Eva" 2021: Wie läuft die textilfreie Kuppelshow?

Wem bei "Adam sucht Eva" spontan das Paradies einfällt, der liegt natürlich nicht ganz schief. RTL2 hat für 16 nackte Singles in einer lauschigen griechischen Bucht eine Art Garten Eden errichtet, in dem Klamotten natürlich völlig überflüssig sind. Fiese Schlangen haben keinen Zutritt, und von verbotenen Früchten ist bisher auch nichts bekannt. Paradies pur also? Mitnichten - jeder kann jederzeit wieder rausfliegen, wenn auch ohne Flammenschwert im Rücken.

Und so funktioniert das Ganze: Acht mehr oder weniger prominente und acht von Ruhm bisher noch unbekleckerte Normalo-Singles treffen in jener "Bucht der Erkenntnis" (O-Ton RTL2) splitterfasernackt aufeinander. Sie haben auf diese Weise die Chance, ihren "Adam" beziehungsweise ihre "Eva" praktischerweise völlig hüllenlos kennenzulernen. So kann man auf einer nach unten offenen Dating-Eskalationsskala eine entscheidende Phase überspringen.

Video: ProSieben

RTL2 geht von der Annahme aus, dass in der "wohl freizügigsten Dating-Show im deutschen TV" die "inneren Werte" zählen, aber der Sender sieht das vielleicht etwas zu romantisch. Wie dem auch sei: Die Wege der Liebe sind mit dunklen Fallstricken überspannt. In jeder Folge nämlich machen neu hinzukommende "Adams" und "Evas" kräftig Remmidemmi und wirbeln alles durcheinander.

Fröhliche Spielchen und aufregenden Challenges dürfen natürlich nicht fehlen, bis am Ende das Siegerpaar im von RTL2 so genannten "7. Himmel" eine Nacht miteinander verbringen darf. Doch der Weg dahin ist nicht nur paradiesisch sanft. Schon in der ersten Folge kann das Liebesglück sich wieder wenden. Welcher "Adam" muss die Bucht der Seligen wieder verlassen und die Suche nach seiner passenden "Eva" aufgeben?

RTL2 hat die Show diesmal in die Primetime gelegt: Heute am Montag, 15. November 2021, startet die sechste Staffel der Dating-Show. Start ist um 20.15 Uhr. „Adam sucht Eva“ ist nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos beim Streamingdienst RTL+ verfügbar.

Lesen Sie dazu auch

Denny Heidrich: Der Boxer als nackter Adam auf der Suche nach Eva

Denny Heidrich kommt aus Königs Wusterhausen in Brandenburg. Der "Boxer mit großem Herz" (sportbuzzer) hat einen seiner größten sportlichen Erfolge erzielt, indem er am 26. Oktober 2019 im Berliner Maritim Hotel Ibrahim Odobasic aus Bosnien und Herzegowina im Crusiergewicht durch K.o. besiegte und damit den Internationalen Deutschen Meistertitel gewinnen konnte.

Seit 2020 ist er auch den Nicht-Boxfans ein Begriff. Er gab bei "Big Brother" dem übergewichtigen Menowin Fröhlich Fitnesskurse und nahm auch an "Coras House of Love" (beides Sat.1) teil. In "Coras House" soll es dann gefunkt haben. Cora Schumacher, die Exfrau von Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, hatte nach übereinstimmenden Medienberichten Gefallen an Denny Heidrich gefunden. Doch der Funke, durch den sie laut Gala "eine kurze Zeit Feuer gefangen zu haben" schien, ist offenbar relativ schnell wieder erloschen. "Wir sind im Guten auseinander", sagte Heidrich der Bild.

Denny Heidrich macht sich ehrenamtlich für benachteiligte Kinder in Berlin und Brandenburg stark. Der Hertha-Fan zeigt stets ein großes Herz für Schwächere und landet mit seinen Spendenaktionen häufig in den Medien. "Er war Müllmann, knutschte die Schumacher und kloppt seine Gegner in die Tonne!", bringt Bild es auf den Punkt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.