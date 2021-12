"Adam sucht Eva" 2021: Wer gehört zu den Kandidaten?

Auch 2021 suchen bei RTL2 nackte Promis und "Normalos" bei "Adam sucht Eva" wieder nach der großen Liebe. Welche Kandidaten sind dieses Mal dabei?

Auch in diesem Jahr fallen bei RTL2 wieder die Hüllen: " Adam sucht Eva" ist mit einer brandneuen Staffel im deutschen TV zurück. Die Show dreht sich dabei wieder um diverse Singles, die basierend auf "nackten Tatsachen" den Partner fürs Leben finden wollen. Gesucht wird dabei in diesem Jahr unter der Sonne Griechenlands. Die erste der sechs neuen Folgen lief am 15. November.

Wollen Sie wissen, welche Kandidaten bei "Adam sucht Eva" 2021 dabei sind? Wir verraten Ihnen alle bereits veröffentlichten Informationen rund um die Teilnehmer.

"Adam sucht Eva": Promi-Kandidaten 2021

Insgesamt machen 16 Kandidaten bei "Adam sucht Eva" 2021 mit - acht Promis und acht sogenannte Normalos. Das sind die Promi-Teilnehmer in Staffel 6:

Anna Juliana Jaenner (33)

Anna Juliana Jaenner wurde am 12. Juli 1988 in Wien geboren und ist in Salzburg aufgewachsen. Mittlerweile lebt sie in Berlin. Dort machte sie ein Schauspielausbildung an der Starter Berlin Schauspielschule für Film und Fernsehen. Ihr erstes großes erfolgreiches Projekt war der amerikanische Kinofilm "Testing Life". Die 33-jährige Österreicherin war von 2014 bis 2015 bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als "Oliva" zu sehen und wurde somit in Deutschland bekannt. Im Jahr 2020 war sie bei "Die Rosenheim-Cops" und "Die Chefin" zu sehen.

Denny Heidrich (32)

Denny Heidrich ist Profiboxer und ist im vergangenen Jahr durch seine Teilnahme an "Cora Schumachers House of Love" bekannt geworden. Er hat die Sendung als Sieger verlassen, doch llief die Trennung zwischen ihm und Cora Schumacher nicht ganz harmonisch ab. Im gleichen Jahr war er auch bei "Big Brother" zu sehen. Sein Instagram-Profil haben mehr als 28.000 Menschen abonniert. Dort heißt seine Devise: "Fitness, Lifestyle, Good vibes".

Collins Egege (33)

Collins Egege wurde in Nigeria geboren und lebt seit einigen Jahren in Hamburg. Er ist ein international erfolgreiches Model und wurde bereits von Philipp Plein und Armani engagiert. Bei "Adam sucht Eva" möchte er eine Frau finden, die zu ihm passt. Er hat seine eigene Modelagentur mit dem Namen "All Eyes Model" gegründet. In seiner Sedcard auf model-kartei.de heißt es: "Ich bin umgänglicher und lustiger Zeitgenosse".

Pius "Jay" Kloos (32)

Der 32-Jährige nahm im Jahr 2020 an "Temptation Island VIP" als Verführer teil. Seitdem war er bei "First Dates Hotel" und in der Sat.1-Show "Schicksale" zu sehen. Pius "Jay" Kloos arbeitet unter anderem als Bauingenieur.

Teilnehmer bei "Adam sucht Eva" 2021: Acht Normalos sind dabei

Neben den Promis sind bei "Adam sucht Eva" 2021 auch acht Normalos dabei. Jasmin, Paula, Sandy, Corinna, Lisa, Marcus, Sergio und Leo flirten nackt auf der Insel. Hier stellen wir Ihnen die acht Kandidatinnen und Kandidaten kurz vor:

Corinna (31)

Die Österreicherin lebt in der Nähe von Wien und arbeitet als Krankenschwester. Ihre freie Zeit verbringt die 31-Jährige gern mit Yoga und neben ihrer Arbeit im Krankenhaus hat sie auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin abgeschlossen. Ihr Wunsch ist es minimalistisch zu leben und irgendwann in ein Tiny-House einzuziehen.

Jasmin

Seit sie vor einem Jahr eine Weltreise begann ist sie aufgrund der Corona-Krise auf der Urlaubsinsel Teneriffa gestrandet. Jasmin trennte sich von ihrem vorherigen Partner, weil dieser sesshaft werden wollte, während sie weiterhin auf Abenteuer aus war. Nun ist sie auf der Suche nach einem neuen Mann, der sportlich ist und ihre Abenteuerlust teilt.

Paula (34)

Die gebürtige Brasilianerin hat sich in Düsseldorf niedergelassen und arbeitet dort als Zahnarzthelferin. Ihre Leidenschaft ist jedoch der Samba und das Tanzen auf der Bühne - damit hat sie es bereits in das Halbfinale von "Das Supertalent" geschafft. Die 34-Jährige hat bereits einen Sohn und wünscht sich einen fürsorglichen Mann, mit dem sie die Welt bereisen kann.

Sandy (27)

Die 27-Jährige ist nach Dubai ausgewandert und inzwischen seit drei Jahren Single. Bisher hatte sie zwei längere Beziehungen und wünscht sich für die Zukunft einen Partner auf Augenhöhe, der mitten im Leben steht. Sandy arbeitet als Sex-Coach, weshalb ihr auch die Sexualität in der Beziehung besonders wichtig ist - ihr zukünftiger Partner sollte deshalb zufrieden mit sich und seinem Körper sein.

Leonardo (37)

Der 37-Jährige ist gebürtiger Brasilianer und im Alter von 21 Jahren in die Schweiz ausgewandert. Sechs Jahre lang war er mit einer Schweizerin verheiratet, die ihn mehrmals betrogen hat, weshalb die Ehe gescheitert ist. Für die Zukunft wünscht sich Leonardo eine natürliche Partnerin, die wie er selbst eine Leidenschaft für Tiere hat.

Sergio-Luis (35)

Gebürtig kommt der 35-Jährige aus Argentinien, aufgewachsen ist er jedoch in Österreich, wo ihm das Dorfleben schnell zu langweilig wurde. Mittlerweile wohnt Sergio auf Madeira. Seine Wohnung mit Meerblick würde er in Zukunft gerne mit einer neuen Partnerin teilen, die intelligent, selbstbewusst und selbstständig sein sollte.

Adam sucht Eva" 2021: Wer ist raus?

Falko Ochsenknecht (36)

Falko Ochsenknecht trägt zwar einen sehr bekannten Namen, ist aber in keiner Weise mit Uwe Ochsenknecht und Co. verwandt. Er wurde am 20. Februar 1987 in Lüdenscheid geboren und wurde in Deutschland durch sein Mitwirken bei "Berlin - Tag & Nacht" bekannt. Von 2011 bis 2018 verkörperte er Ole Peters. Mittlerweile ist er auch als Schlagersänger bekannt. Seine im Jahr 2012 veröffentlichte Single "Ich bin kein Model und kein Superstar" schaffte es in die TOP 10 der iTunes Charts in Deutschland. Nach einer zweijährigen Pause ist er und damit auch sein beliebter Charakter Ole wieder bei "Berlin Tag & Nacht" zu sehen. In Folge zwei musste er die Datingshow verlassen.

Markus "Koki"

Von seinen Freunden wird Markus nur "Koki" genannt und er arbeitet seit 23 Jahren als gelernter Fertigungsmechaniker bei einem deutschen Autohersteller. Aufgrund seiner Schichtarbeit fiel es ihm bisher schwer die richtige Partnerin zu finden. In seiner Freizeit treibt Markus am liebsten Sport oder verbringt Zeit mit Freunden und seinem Hund Daisy. Auch er musste in Folge zwei die Heimreise antreten.

Lisa (29)

Die 29-jährige Lisa kommt aus Ense im Sauerland und ist von Beruf Friseurin. Während für sie beruflich alles rund läuft, lässt ihr Liebesleben zu wünschen übrig: Trotz mehrerer Beziehungen war bisher noch nicht der richtige Partner dabei. In ihrer Freizeit tanzt Lisa auch gerne einmal freizügig in Diskotheken - damit müsste ihre zukünftiger Mann klarkommen. In Folge drei war das Abenteuer für Lisa zu Ende.

Sasha Sasse (29)

Der 29-jährige Sasha Sasse wurde 2019 zu Mister Germany gewählt und freut sich sehr auf seine Teilnahme an "Adam sucht Eva", da er Menschen auf eine "pure Art und Weise" begegnen kann, wie die Bild-Zeitung berichtet. Sein Instagram-Kanal hat etwa 27.000 Abonnenten und er teilt regelmäßig Work-Out-Videos aber auch positive Affirmationen. 2021 hat er noch nichts gepostet; sein aktuellester Post wurde im Dezember 2020 veröffentlicht und die Beschreibung lautet: "Jede Veränderung die du dir wünscht, fängt als erstes bei dir selbst an." In der vierten Folge musste er die Insel verlassen.

Giuliana Farfalla (25)

Die 25-jährige Giuliana Farfalla wurde 2017 bei "Germany's Next Topmodel" bekannt. Sie musste die Staffel auf Platz 11 verlassen. Als Trangendermodel und Influencerin (150.000 Abonnenten auf Instagram), möchte sie durch ihre Teilnahem an "Adam sucht Eva" mehr Akzeptanz schaffen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht sie regelmäßig Selfies. Sie hat die Show nach Folge vier freiwillig verlassen.

Gisele Oppermann (33)

Gisele Oppermann wurde am 13. Oktober 1987 in Fortaleza (Brasilien) geboren. Seit ihrem zwölften Lebensjahr lebt sie in Deutschland. Bekanntheit erlangte Oppermann erstmals im Jahr 2008, als sie als Sechstplatzierte aus der dritten Staffel von "Germany's next Topmodel" hervorging. Danach war sie noch häufiger im TV zu sehen, unter anderem in der dreizehnten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2019). Im September 2020 stieg sie außerdem bei "Das große Sat.1 Promiboxen" gegen Doreen Dietel in den Ring und gewann. Neben ihrer TV-Karriere ist die 33-Jährige außerdem als Model tätig. In Folge fünf endete die Suche nach der großen Liebe für Gisele bei "Adam sucht Eva".