Adele in München: Das ist die Wettervorhersage

Zehn Konzerte spielt die britische Popsängerin Adele ab Anfang August in München. Nicht nur wegen der Anzahl der Shows, sondern auch wegen der Konzertlocation inklusive 300-Meter-Bühne handelt es sich um ein Event der Superlative. Doch macht auch das Wetter mit? Die Konzerte finden auf dem Münchner Messegelände schließlich unter freiem Himmel statt. Hier finden Sie aktuelle Wettervorhersage für die nächsten Adele-Konzerte in München.

Dieses Wochenende stehen die ersten beiden Adele-Konzerte an. Die Termine sind Freitag, 2. August, und Samstag, 3. August. Die Shows starten jeweils um 19.30 Uhr. Ausführliche Infos zu Tickets, Anreise, Einlass, Sitzplan und Setlist haben wir hier gesammelt.

So wird das Wetter in München bei den Adele-Konzerten

Während für Mittwoch noch der „heißeste Tag des Jahres“ angekündigt ist, wird es zum Wochenende hin wohl kühler und weniger sommerlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Freitag (2. August) vielerorts in Bayern Schauer und Gewitter voraus. Der Freitag in München startet bei 17 Grad, bewölkt und ein wenig Regen. Zum Konzert am Abend nimmt der Regen bei 23 Grad wohl voraussichtlich noch einmal zu. Die Sonne zeigt sich wohl nur selten. Regenschirme oder Knirpse sind laut Veranstalter nicht erlaubt – wer einen Regenponcho besitzt, sollte diese am Freitag einpacken.

Am Samstag (3. August) erwartet Konzertbesucherinnen und Besucher besseres Open-Air-Wetter. Regen soll es laut DWD nicht geben. Der Tag ist leicht bewölkt, die Sonne zeigt sich. Am Morgen sind in München 14 Grad angekündigt. Am Abend klettert das Thermometer auf 25 Grad.

Adele-Konzerte in München: Was, wenn es regnet oder gewittert?

Wie Adeles Manager Jonathan Dickens vorab angekündigt hat, brauchen sich Besucherinnen und Besucher keine Sorgen machen, dass die Location im Falle von Regen matschig wird. Denn der Boden um die Arena auf dem Messegelände wurde extra für die Konzertreihe betoniert.

Sollte es zu einem heftigen Gewitter kommen, ist auch für diesen Fall vorgesorgt: Es gibt laut Dickens einen Notfallplan zur Evakuierung der Location. Alle Besucherinnen und Besucher würden in Sicherheit gebracht.

Überblick über alle Adele-Konzerttermine in München 2024

Hier finden Sie eine Liste alle Konzerttermine von Adele in München diesen Sommer:

Freitag, 2. August 2024

Samstag, 3. August 2024

Freitag, 9. August 2024

Samstag, 10. August 2024

Mittwoch, 14. August 2024

Freitag, 16. August 2024

Freitag, 23. August 2024

Samstag, 24. August 2024

Freitag, 30. August 2024

Samstag, 31. August 2024