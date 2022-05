Queen ernennt unheilbar erkrankte BBC-Moderatorin zur Dame

Deborah James weiß, dass sie bald sterben wird. Sie ist unheilbar krank. Ihre letzten Tage nutzt sie indes, um für Spenden aufzurufen. Das ist dem Königshaus nicht entgangen.

Die unheilbar an Darmkrebs erkrankte BBC-Moderatorin Deborah James ist wegen ihrer millionenschweren Spendenkampagne von Queen Elizabeth II. (96) in den Adelsstand erhoben worden.

Die Königin habe die 40-Jährige zur Dame ernannt, teilte die britische Regierung am späten Donnerstagabend mit. James hat innerhalb weniger Tage (Stand: Freitagmorgen) vier Millionen Pfund (4,7 Mio Euro) Spenden für die Krebsforschung gesammelt.

Premierminister Boris Johnson sowieder Queen-Enkel Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Kate, die ebenfalls für den "Bowelbabe Fund" spendeten, würdigten das Engagement der zweifachen Mutter.

"Wenn eine Ehrung jemals verdient war, dann diese", sagte Johnson. "Deborah ist eine Inspiration, und ihre Ehrlichkeit, Wärme und Mut sind ein Zeichen der Stärke für viele Menschen." Es ist selten, dass die Queen jemanden kurzfristig zur Dame oder zum Ritter ernennt. Üblicherweise werden Ehrungen zu festgelegten Zeiten verkündet. Für Anfang Juni sind die "Birthday Honours" zu Ehren des Geburtstags der Queen vorgesehen.

James erkrankte 2016 an Darmkrebs. Am Montag machte sie öffentlich, dass sie nicht mehr lange zu leben habe und zum Sterben in ihr Elternhaus gezogen sei. Zugleich rief sie die Spendenkampagne ins Leben.

(dpa)