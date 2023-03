Maria Branyas, die älteste Frau der Welt, gibt auf Twitter Lebenstipps

Die Spanierin Maria Branyas ist 116 Jahre alt. Seit Januar ist sie der älteste Mensch der Welt. Nun erzählt sie, wie man so alt wird und was sie nicht leiden kann.

Wie wird man 116 Jahre alt? Die Spanierin Maria Branyas hat dafür gleich mehrere Empfehlungen. Zum Beispiel eine gute Ernährung: "Ich verspeise jeden Tag einen Naturjoghurt.“ Und: "Ich habe immer alles gegessen – aber nur in kleinen Mengen.“

Maria Branyas ist seit kurzem der älteste Mensch der Welt. Zuvor hielt die Französin Lucile Randon, eine Ordensschwester, diesen Rekord. Doch Randon, die in ihrer Ordensgemeinschaft Schwester André genannt wurde, starb im Januar mit 118 Jahren im südfranzösischen Toulon. Zuvor hatte sie immer wieder mal gesagt, sie wolle Jeanne Calment übertreffen, die 1997 im Alter von 122 Jahren gestorben war und den Weltrekord bis heute hält. Frankreich zählt besonders viele Über-Hundertjährige, einer Statistik zufolge sollen es mehr als 26.000 sein.

Die älteste Frau der Welt: Maria Branyas hat drei Kinder, elf Enkel und 13 Urenkel

Die Verifizierung dieser Altersrekorde, die ins Guinness-Buch eingehen, geschieht ganz wissenschaftlich durch die Gerontology Research Group (GRG). Das ist eine internationale Forschergruppe, die sich der Untersuchung der Langlebigkeit widmet und eine Liste aller Menschen führt, die älter als 110 Jahre sind.

Ganz oben auf dieser Liste steht nun also die Spanierin Branyas, die gerade 116 geworden ist. Sie lebt seit mehr als 20 Jahren in einem Altersheim in der nordostspanischen Kleinstadt Olot, die sich in der Region Katalonien befindet. Branyas hat drei Kinder, elf Enkel und 13 Urenkel.

Ihre Familie sorgt dafür, dass die Frau auch in diesem hohen Alter noch in den sozialen Netzwerken aktiv ist. Dort meldet sich Maria Branyas zum Beispiel regelmäßig über den Kurznachrichtendienst Twitter, auf dem sie als "katalanische Superoma“ Ratschläge gibt.

So sei für ein langes Leben nicht nur eine ausgewogene Ernährung wichtig, sondern auch ein gesunder Lebensstil, lässt sie wissen. Zu Letzterem gehöre: "Ordnung, Ruhe, eine gute Beziehung zur Familie und zu Freunden, Naturverbundenheit und emotionale Stabilität.“ Auch eine positive Lebenseinstellung sei hilfreich.

Sogar eine Corona-Infektion überstand sie mit nur milden Symptomen

Aber man habe nicht alles selbst in der Hand, bekennt die "Superoma". "Ich glaube, dass die Langlebigkeit zudem mit Glück und genetischen Anlagen zu tun hat.“ So sei sie zum Beispiel nie ernsthaft krank gewesen. Sogar eine Covid-Infektion habe sie mit milden Symptomen problemlos überstanden – wie übrigens auch 1918 die Spanische Grippe und später den Bürgerkrieg in ihrem Land. In dem Heim, in dem sie lebt, starben mehrere Nachbarinnen und Nachbarn. Sie aber wurde wieder gesund.

Maria Branyas wurde am 4. März 1907 geboren – nicht in Spanien, sondern auf der anderen Seite des Atlantiks in San Francisco im US-Staat Kalifornien. Dorthin waren ihre Eltern kurz zuvor ausgewandert. Doch 1914 kam ihre Mutter zusammen mit der damals siebenjährigen Tochter Maria wieder nach Spanien zurück.

Wenn sie auf ihre 116 Jahre zurückschaut, dann fällt ihr nun vor allem eines auf: "Heute ist das Geld das Allerwichtigste“, sagte sie in einem Interview mit der katalanischen Nachrichtenagentur Catalan News. "Das konnten wir uns früher nicht vorstellen.“

Ihr Motto auf Twitter lautet: "Ich bin alt, sehr alt, aber kein Idiot"

Aber trotzdem findet sie, dass man auch mit Geld nicht alles erwerben könne. Glück, Liebe und Zufriedenheit etwa. "Früher haben wir besser gelebt – friedlicher und freudvoller.“

Mit Glück ist Maria Branyas reichlich beschert worden – und sie ist dankbar dafür. "Jedes neue Lebensjahr ist ein Geschenk“, sagt sie. Das sei für sie wie ein neues Abenteuer oder eine schöne Reise. Sie zeigt sich auch mit ihren 116 Jahren entschlossen, zu dieser Reise noch viele weitere Stationen hinzuzufügen.

Ihr Motto auf ihrem Twitter-Konto heißt übrigens: "Ich bin alt, sehr alt, aber kein Idiot".