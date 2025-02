Ärger für Meghan: Kleinstadt auf Mallorca legt sich wegen eines Logos mit der Herzogin an

Herzogin Meghan steht wieder im Fokus – doch dieses Mal nicht wegen einer neuen Netflix-Serie oder einer Veranstaltung, wie jüngst die Invictus Games in Kanada. Ihre neue Lifestyle-Marke „As Ever“ sorgt für Ärger mit einer mallorquinischen Kleinstadt. Der Grund? Das Logo der Marke, das frappierende Ähnlichkeiten mit dem Wappen der Stadt Porreres aufweist. Nun fordert die Bürgermeisterin der Gemeinde Konsequenzen.

Meghans neue Lifestyle-Marke: Mallorca fordert Rücknahme des Logos

Mit „As Ever“ will Meghan Markle an ihre frühere Lifestyle-Plattform „The Tig“ anknüpfen. Doch kaum war das Logo der Marke veröffentlicht, sorgte es für Furore. Das Design zeigt eine Palme, flankiert von zwei Kolibris – und erinnert dabei auffällig an das Wappen von Porreres, einer kleinen Stadt im Landesinneren Mallorcas.

Wie die Daily Mail in einem Gespräch mit der Bürgermeisterin der Stadt, Xisca Mora, erfuhr, sei man in der Kleinstadt von dem Logo zunächst überrascht gewesen. „Wir dachten zuerst, es sei ein Scherz oder Fake News. Dann haben immer mehr Medien berichtet, und wir mussten feststellen: Das ist ernst“, wird die Bürgermeisterin in einem Bericht zitiert.

Die Aufregung um Meghans „As Ever“-Logo kommt nicht von ungefähr – die Ähnlichkeiten mit dem Wappen der mallorquinischen Stadt Porreres sind unverkennbar. Beide Designs zeigen eine zentrale Palme, die von zwei Vögeln flankiert wird. Während das Wappen der Stadt in kräftigen Farben gehalten und zwei stilisierte Schwalben symmetrisch zur Palme angeordnet zeigt, ist das „As Ever“-Logo eher minimalistisch gehalten. Statt der traditionellen Schwalben sind hier zwei Kolibris abgebildet. Das Logo verwendet gedeckte Farben und weist insgesamt eine etwas zurückhaltendere Optik auf. Zu sehen ist ein genauer Vergleich im Video:

Das Wappen von Porreres existiert bereits seit dem Jahr 1370 und ist tief in der Kultur der Gemeinde verwurzelt. Die Ähnlichkeiten seien „unübersehbar“, sagt Mora weiter: „Es gibt nur minimale Unterschiede: In unserem Wappen sind es Schwalben in kräftigen Farben, während Meghan Kolibris in Blau- und Weißtönen verwendet. Doch die Grundstruktur ist nahezu identisch.“

Klage gegen Harry und Meghan? Mallorca sieht sich im Nachteil

Trotz des Ärgers über die vermeintliche Kopie, gibt sich die Stadtverwaltung zurückhaltend. Eine juristische Auseinandersetzung mit den Sussexes hält Bürgermeisterin Mora für unrealistisch: „Eine Plagiatsklage ist kompliziert und teuer, und eine kleine Stadt wie unsere ist nicht in der Lage, gegen die englische Krone zu kämpfen“, heißt es in einem Bericht von ARD-Brisant.

Stattdessen will Porreres die Rücknahme des Logos fordern. Besonders ärgerlich findet Mora, dass das Wappen ihrer Stadt nun potenziell für kommerzielle Zwecke genutzt werde. Der Daily Mail sagte sie: „Unser Wappen ist etwas, das die Identität unseres Ortes ausmacht. Es sollte nicht dazu verwendet werden, Produkte wie Marmelade weltweit zu verkaufen.“ Ironischerweise ist Marmelade eine Spezialität von Porreres, wie auf der Website der Stadt nachzulesen ist – ein weiteres pikantes Detail in dieser Kontroverse.

Streit um Logo - Was sagt Meghan dazu?

Wie sich Herzogin Meghan nach den Vorwürfen fühlt, ist bisher unklar. Eine offizielle Stellungnahme gibt es in den Medien nicht. Doch eines ist sicher: „As Ever" soll zum nächsten großen Erfolg werden. Nach der gescheiterten Marke „American Riviera Orchard" scheint Meghan einen neuen Anlauf zu nehmen – dieses Mal mit einem Namen, den sie bereits 2022 registrieren ließ.

Ihre Vorstellung der Marke lautete: „As Ever bedeutet für mich ‚wie es immer war‘. Wenn ihr mir seit 2014 mit ‚The Tig‘ gefolgt seid, wisst ihr, dass ich schon immer gerne gekocht, gebastelt und im Garten gearbeitet habe.“ Laut dem People Magazine soll auch Prinz Harry beim Branding eine Rolle gespielt haben. Die Kolibris im Logo sind laut Experten eine Anspielung auf seine Memoiren „Reserve“, in denen er von einem Kolibri-Erlebnis nach dem Tod der Queen berichtet.

Ein PR-Experte bringt das Ausmaß dieses erneuten Markenstreits für die Daily Mail auf den Punkt – insbesondere, da auch Meghans Versuch, mit „American Riviera Orchard“ durchzustarten, an Markenproblemen scheiterte. „Das wirkt alles wie ein überstürzter Notfall-Plan. Die Marke sollte authentisch wirken, aber stattdessen sieht es einfach nur nach Chaos aus.“

