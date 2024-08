Gibt es Ärger zwischen Kate, Harry und Meghan? - Experte: Sussexes „versuchen, ihr die Show zu stehlen"

Prinz Harry und seine Frau, Meghan Markle, haben sich im Jahr 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben inzwischen in den USA. Ruhig wird es um den Herzog und die Herzogin von Sussex seitdem allerdings nicht. Im Gegenteil: Sowohl Harry als auch Meghan nahmen in der Vergangenheit viele öffentliche Termine wahr und machten vorwiegend durch eine Netflix-Doku sowie Harrys Memoiren „Reserve“ immer wieder von sich reden. Positives hatte das Paar bei diesen Gelegenheiten nicht über die königliche Familie und ihr Leben im Rampenlicht zu sagen. Insbesondere Harry ließ selten ein gutes Haar an der Institution „Königshaus“ und sprach immer wieder von einer Art Rivalität mit seinem älteren Bruder und Thronfolger, Prinz William.

Hingegen betonte der Königssohn immer wieder, dass er das gute Verhältnis zu seiner Schwägerin Kate vermisse. Auch die Krebserkrankung der Prinzessin von Wales soll den Herzog von Sussex geschockt haben. Mit dem jüngsten öffentlichen Auftritt in Kolumbien könnte Harry das bereits angespannte Verhältnis zu seiner Familie – und vor allem zu Kate – ein weiteres Mal belastet haben. Denn ein Royal-Experte vermutet, dass die Kolumbien-Reise zum Ziel hatte, Kate „die Show zu stehlen“.

Ärger zwischen Kate, Harry und Meghan? - Experte: Sussexes „versuchen, ihr die Show stehlen“

Bei der betreffenden Reise waren Prinz Harry und Meghan Markle einer Einladung der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez gefolgt. Vier Tage nahmen die Sussexes an mehreren Veranstaltungen in Kolumbien teil. Unter anderem ging es dabei um die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und die Bekämpfung von Cybermobbing. Sie nahmen laut dem Mirror dazu auch am „Responsible Digital Future Summit“ teil, bei dem es um die Schaffung einer gesünderen und ethischeren digitalen Landschaft ging. Prinz Harry sprach dabei über die Gefahren von Fehlinformationen in sozialen Medien und deren potenziellen Auswirkungen offline.

Gerade die Themensetzung der beiden Ex-Royals sorgte in Großbritannien aber für Empörung. In einem Exklusiv-Interview mit der Zeitung Daily Express verriet Autor und Royal-Experte Tom Quinn auch, warum der Auftritt in Kolumbien für Unmut sorgte. Denn die Themen, die Meghan und Harry in Kolumbien angesprochen haben, wie frühe Kindheit, Kinderwohl und Kinderfürsorge, seien ganz zentraler Bestandteil von Kates Rolle in der britischen Königsfamilie. Prinzessin Kate sprach in den vergangenen Jahren auf Veranstaltungen häufig davon, wie viel ihr die frühen Jahre ihrer eigenen drei Kinder bedeutet haben. Im Jahr 2021 gründete die dreifache Mutter etwa das Centre for Early Childhood, eine datengestützte Initiative, die sich darauf konzentriert, wie die ersten fünf Lebensjahre eines Kindes „die Erwachsenen, die wir werden, grundlegend prägen“.

Quinn sagte in dem Interview mit dem Express explizit: „Offizielle des Palastes im Vereinigten Königreich sind irritiert, dass Meghan und Harry wieder einmal versuchen, Kate die Show zu stehlen.“ Er befindet, dass Arbeit von Meghan und Harry in Bereichen, die für Kate von großer Bedeutung seien, von zahlreichen Seiten als Versuch interpretiert werden könnten, ihre öffentliche Rolle und ihren Einfluss zu verstärken, während der von Kate weiter untergraben wird.

Bedenkt man, dass Meghan und Harry sich bei Bekanntwerden von Kates Krebserkrankung ebenfalls einen Fauxpas leisteten, könnte eine Versöhnung zwischen Harry und dem Königshaus in weite Ferne rücken. Ähnlich sehen es auch Experten und Insider, die bescheinigen, dass Harry seinem Bruder William und Prinzessin Kate „schrecklich viel Leid zugefügt“ habe.