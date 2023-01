"Ein echtes Risiko" – keine Entwarnung bei Affenpocken im Jahr 2023

Mit den Affenpocken kam im Jahr 2022 ein weiteres Virus in Deutschland auf. Die Lage entspannte sich schnell, doch Entwarnung gibt die WHO für das Jahr 2023 nicht.

Rund zwei Jahre nach dem Aufkommen der Corona-Pandemie sorgte ein weiteres Virus für Furcht: die Affenpocken. Im Juli 2022 rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf diesbezüglich die höchste Alarmstufe aus, die eines internationalen Gesundheitsnotstands. Die neue Bedrohung zeigte sich in der Folge bei Weitem nicht so weitreichend wie das Coronavirus. Die Fallzahlen sanken drastisch und die schlimmsten Befürchtungen traten nicht ein. Entwarnung gibt die WHO für das Jahr 2023 aber nicht. Im Gegenteil: sie warnt und rät zur Vorsicht vor dem Affenpockenvirus.

Affenpocken in Deutschland 2023: So ist die Lage

Bei den Affenpocken handelt es sich um eine Viruserkrankung, welche meist zu Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen und einem Hautausschlag mit großen Pusteln führt. Bis 2022 traten Infektionen fast nur in West- und Zentralafrika auf. Dann fand das Virus offenbar den Weg nach Europa. Die WHO registrierte bis Anfang Januar 2023 weltweit 84.000 bestätigte Fälle von Affenpocken. 75 Erkrankungen verliefen mit Todesfolge. Die Dunkelziffer könnte hoch sein, da viele Infektionen nicht gemeldet werden. Die gute Nachricht ist, dass die gemeldeten Neuinfektionen seit Juli 2022 um rund 90 Prozent gesunken sind.

In Deutschland wurden in der Hochphase im Sommer 2022 mehr als 400 Affenpocken-Infektionen in der Woche gemeldet. Auch hierzulande hat sich die Lage deutlich beruhigt. Seit Oktober 2022 wurden nur noch einstellige Fallzahlen an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Insgesamt wurden in Deutschland 3.680 Fälle bis Anfang des Jahres 2023 gemeldet. Ein Hotspot befand sich in Berlin.

Affenpocken 2023: WHO mahnt zur Vorsicht und appelliert zur Früherkennung

Die geringen Fallzahlen könnten laut der WHO auch gefährlich sein. Der Grund: Sie könnten eine fatale Gelassenheit zur Folge haben, obwohl ein weiterer Ausbruch der Affenpocken zu jeder Zeit möglich ist. "Wir könnten in drei Jahren eine Virusvariante haben, die deutlich weniger gut einzudämmen ist - das ist ein echtes Risiko", sagte Affenpockenexpertin Rosamund Lewis der dpa.

Die erfahrene Medizinerin der WHO apelliert zur Vorsicht und Früherkennung. "Die Herausforderung wird sein, dass Länder die Überwachung und die Laborkapazitäten aufrechterhalten, obwohl es so aussieht, als sei das Problem vom Tisch", sagte Lewis. Durch Isolation der Infizierten und ihrem Umfeld und durch Impfungen kann das Affenpockenvirus gestoppt werden. Dafür müssen laut Lewis aber alle Fälle früh erkannt werden.

In der WHO-Europaregion wird das Ziel verfolgt, die Affenpocken auszurotten. Ob das noch möglich ist, ist umstritten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) bezweifelt das.

