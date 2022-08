Affenpocken oder Pickel? So unterscheiden sich die Pusteln

Die Affenpocken breiten sich weiter aus. Wie erkennt man, ob man infiziert ist? Wie sich die Symptome zu denen von Pickeln, Mückenstichen, Windpocken und Gürtelrose unterscheiden.

"Charakteristisch ist ein Hautausschlag in Form von Flecken bis Pusteln, die mit der Zeit verkrusten und abfallen", so lautet die Beschreibung der Symptome von Affenpocken der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Doch diese Symptome könnten auch Anzeichen für Pickel, Mückenstiche, Windpocken oder Gürtelrose sein. Wie erkennt man, ob es sich wirklich um Affenpocken handelt?

Affenpocken: Ausschlag und Symptome

Der Ausschlag bei Affenpocken tritt in der Regel insbesondere im Gesicht, auf Handflächen und Fußsohlen auf. Die Haut- und Schleimhautveränderungen können aber auch an und im Mund, Genitalien, Anus und Augen gefunden werden. Bei den aktuell auftretenden Fällen wird häufig ein Ausschlag an den Genitalien und Anus beobachtet, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Zudem können folgende Symptome (ähnlich wie bei Pocken) bei einer Infektion mit den Affenpocken auftreten:

Fieber

Kopfschmerzen

geschwollene Lymphknoten

Halsschmerzen

Rückenschmerzen

Husten

Unwohlsein

Kraftlosigkeit

Die Krankheitszeichen halten bei Affenpocken in der Regel zwischen zwei und vier Wochen an. In den meisten Fällen verschwinden sie ohne Behandlung wieder von selbst.

Affenpocken und Pickel: Das sind die Unterschiede

Der Begriff Pickel bezeichnet umgangssprachlich viele verschiedene Hautunreinheiten. Sie können sich aufgrund ungesunder Ernährung, Stress, eines hormonellen Ungleichgewichts, fettiger Haut oder eingewachsener Haare bilden. Die rötlichen Erhebungen auf der Haut sind häufig durch ein weißliches Eiterbläschen abgeschlossen oder liegen in Form unterirdischer Pickel vollständig unter der Haut.

Unterschied zwischen Affenpocken und Mückenstich

Wurde man von einer Mücke gestochen, bildet sich ein meist roter kreisförmiger Fleck, der zu einer stark juckenden Quaddel anschwellen kann. Die Einstichstelle juckt und erwärmt sich meist.

Affenpocken oder Windpocken?

Typisch für Windpocken sind ein stark juckender Hautausschlag mit roten Bläschen. Dieser tritt meist zuerst im Gesicht und am Rumpf, später auf der Kopfhaut und an Armen und Beinen auf. Manchmal sind auch die Schleimhäute und Geschlechtsorgane betroffen. Ist man mit Windpocken infiziert, hat man oft auch Kopf- und Gliederschmerzen und Fieber.

Affenpocken? Symptome von Gürtelrose

Gürtelrose ist ein halbseitiger, gürtelähnlicher, stark schmerzender Hautausschlag. Dabei tritt eine Rötung auf, danach dann Bläschen auf gerötetem Grund, die in Gruppen und manchmal auch in Form von Rosetten zusammenstehen und teilweise blutgefüllt sein können. Erste Symptome sind oft Abgeschlagenheit, eventuell leichtes Fieber und einseitige, umschriebene, zum Teil brennende Schmerzen in dem entsprechenden Hautgebiet. Manchmal kann auch Juckreiz hinzukommen.