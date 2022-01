Infos zu "Afterglow - Alles nur Show?": Echte Serie über eine fiktive Kuppelshow

"Afterglow - Alles nur Show?" - Ab sofort gibt es einen Blick hinter die Kulissen einer frei erfundenen großen Dating-Show. Die Serie läuft unter anderem bei Amazon Prime Video. Start? Sendetermine? Folgen? Schauspieler? Übertragung im Stream? Wir enthüllen Ihnen alles.

"So eine Serie hat es in Deutschland bisher noch nie gegeben", jubeln die Filmemacher von UFA Serial Drama. Was mag das denn wohl sein? Mit dem Titel "Afterglow - Alles nur Show?" kann vielleicht nicht jeder sofort was anfangen. Wir liefern Ihnen hier die Hintergründe zu der Serie, die unter anderem bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Es geht dabei um den Blick hinter die Kulissen einer fiktiven Dating-Show namens “Find me @ the Beach”, bei der die üblichen Zutaten einer echten TV-Kuppelsause natürlich nicht fehlen dürfen - Intrigen, Sex, Freundschaft und düstere Geheimnisse, die am besten niemand erfährt. Am allerwenigsten die Öffentlichkeit.

Der staunende Zuschauer darf sich im Backstage-Bereich aufhalten und erfährt die Antwort auf bohrende Fragen: Alles Fake oder alles echt? Oder beides? Dazu viel Augenzwinkern, Humor und jede Menge "Drama, Baby, Drama". Siegt am Ende die wahre Liebe oder die Sucht nach Image, Prestige, Publicity und Knete? Wir haben dazu eine Vermutung, möchten aber dem Urteil der Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich nicht vorgreifen.

Start von "Afterglow - Alles nur Show?"

Der Start war am Dienstag, 21. Dezember 2021, um 20.15 Uhr bei Amazon Prime Video. Seitdem ist immer dienstags und donnerstags eine neue Folge abrufbar. Außer von Amazon wird die Serie auch von den Anbietern Patreo und Only Fans gestreamt.

"Afterglow - Alles nur Show?" - Die Sendetermine

21.12.2021, 20.15 Uhr

23.12.2021, 20.15 Uhr

28.12.2021, 20.15 Uhr

30.12.2021, 20.15 Uhr

04.01.2022, 20.15 Uhr

06.01.2022, 20.15 Uhr

11.01.2022, 20.15 Uhr

13.01.2022, 20.15 Uhr

18.01.2022, 20.15 Uhr

20.01.2022, 20.15 Uhr

Die Folgen von "Afterglow - Alles nur Show?"

In der ersten Staffel gibt es insgesamt zehn Folgen, deren Episodentitel (noch?) nicht bekannt sind. Wir können Ihnen aber bereits ein paar Details zu den einzelnen Protagonisten verraten - wie gesagt: alles fiktive Figuren.

Juna

Juna ist eine sehr energische und zielbewusste Frau. Zusammen mit ihrem Partner Armando hat sie die Show “Find me @ the Beach” gewonnen. Der Weg für eine gemeinsame Karriere könnte ihr also offenstehen, wenn da nicht noch Nick wäre…

Aysu

Aysu ist Junas Halbschwester, sie arbeitet als PR-Agentin und versucht alles, um Juna bei den Medien in ein gutes Licht zu rücken. Dabei ist sie nicht besonders zimperlich in der Wahl ihrer Mittel.

Ben

Ben, Couple von Gina, ist sehr sportlich. Er zieht seine Freundin immer wieder mit ihrer veganen Lebensweise auf und markiert den starken Mann. Doch was steckt wirklich hinter seiner harten Schale?

Damian

Damian ist ein Freund von Chase. Er unterstützt seinen Kumpel bei derTeilnahme an der Show. Doch plötzlich scheint Damian nicht mehr der verständnisvolle Weggefährte zu sein…

Gina

Wie schon gesagt: Gina lebt streng vegan und ist sauer auf ihren Freund Ben, der gern Bilder von sich und seinen fleischtriefenden Burgern postet. Eigentlich wollte sie ihn ja ohnehin nur für PR-Zwecke, doch dann verliebt sie sich...

Luana

Luana ist Armandos Couple. Zumindest glaubt sie das, während der Geliebte ohne ihr Wissen bei „Find me @ the Beach“ mitmacht. Wie wird wohl ihre Reaktion ausfallen?

Nick

Nick ist Junas Mitarbeiter und Ex. Als freiheitliebender Womanizer hat er Angst, sich auch nur im Geringsten irgendwie festnageln zu lassen - ein On-Off-Lover wie aus dem Bilderbuch. Er hat Juna vor der Show das Herz gebrochen, entdeckt aber plötzlich seine Gefühle für sie. Lässt sich das Ding noch kitten?

Chase

Chase hat sich zur Teilnahme an der Show entschlossen, obwohl er die ihm von Damian zugedachte Rolle als Freund und Helfer eigentlich nicht spielen möchte. Das hat sehr persönliche Gründe, über die er aber zunächst noch nicht öffentlich reden möchte.

Linda

Linda ist eine Kollegin von Juna und Nick. Sie hat ein Faible für Nick, der sie allerdings ständig zurückweist. Sie weiß, dass Juna bei “Find me @ the Beach” war und provoziert ständig mit diesem Wissen.

Armando

Sunnyboy und Mädchenschwarm Armando hat mit Juna zusammen die Show “Find me @ the Beach” gewonnen und ist seither unsterblich in sie verliebt. Mit seiner charmanten und gradlinigen Art versucht er, sie für sich zu gewinnen. Wird ihm das gelingen?

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Afterglow - Alles nur Show?"

Anna Juliana Jaenner als Juna

Laila Maria Witt als Aysu

Rio Inguanta als Ben

Rio Inguanta als Ben
Joely White als Damian

Abiba Makoya Bakayoko als Gina

Denyssa Pamela als Luana

Chris Boom als Nick

Denyssa Pamela als Luana

Maximilian Raffelt als Chase

Lisa Küppers als Linda

Lisa Küppers als Linda
Daniel Völz als Armando

Übertragung von "Afterglow - Alles nur Show?" im Stream

Insgesamt gibt es in der ersten Staffel zehn Folgen. Ab dem 21.12.2021 um 20.15 Uhr ist dann immer dienstags und donnerstags eine neue Episode abrufbar – auf den Streaming-Plattformen Amazon Prime Video, Patreon und Only Fans.

Gedreht wurde im Herbst 2021 in München und auf Mallorca, produziert wurde die Serie von Hashtag Daily, einem Label der UFA Serial Drama.

Produzentinnen sind Lisa Hochhausen und die Showrunnerin Anna Juliana Jaenner, die außerdem die Hauptrolle der Juna spielt.