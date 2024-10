"Agatha All Along": Besetzung, Folgen und Handlung der Marvel-Serie

Disney++ erweitert das Angebot und nimmt die Marvel-Serie "Agatha All Along" auf. Noch vor Veröffentlichung hat die Serie bereits einige Umstrukturierungen mitgemacht: Ursprünglich sollte sie unter dem Titel "Agatha House of Harkness" veröffentlicht werden, dann wurde daraus "Agatha: Coven of Chaos" und danach "Agatha: Darkhold Diaries". Mit „Agatha All Along“ steht nach mehreren Änderungen nun der endgültige Name der Serie fest. Das Spin-off zu WandaVision zählt außerdem zu Phase 5 im Marvel Cinematic Universe (MCU).

Doch wann genau ist die neue Serie auf Disney+ erschienen? Wie viele Folgen gibt es und welche Schauspieler wirken mit? Worum dreht sich die Handlung und gibt es bereits einen Trailer zu "Agatha All Along"? In diesem Artikel erfahren Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Marvel-Serie auf Disney+.

Wann war der Start von "Agatha All Along"?

Disney+ hatte vor kurzem ein konkretes Datum für den Start von "Agatha All Along" bekannt gegeben: Die Serie erschien im Herbst 2024 exklusiv beim Streaming-Dienst, nämlich am 18. September. Die deutsche Streaming-Premiere erfolgte allerdings erst einen Tag später, nämlich am 19. September. Los ging es an besagtem Termin direkt mit zwei Folgen, die restlichen Episoden gibt es dann im Wochentakt.

Die Folgen von "Agatha All Along"

Wie cbr.com berichtet, besteht die erste Staffel von "Agatha All Along" aus insgesamt neun Folgen. Eine Episode dauert etwa 40 Minuten. Bislang sind die Folgentitel noch nicht vollständig bekannt. Sobald sie feststehen, ergänzen wir sie hier.

Folge 1: „Sucht ihr nach dem Weg“ , 19. September 2024

Folge 2: „Gib dein Rätsel preis, oh schicksalhafter Kreis“ , 19. September 2024

Folge 3: „Und wer sich naht, den prüft der Pfad“ , 25. September 2024

Folge 4: „Kannst du mich hören? Mein Lied soll schwören“ , 2. Oktober 2024

Folge 5: „Dunkle Nacht, weck die Macht“ , 9. Oktober 2024

Folge 6: Titel noch nicht bekannt, 16. Oktober 2024

Folge 7: Titel noch nicht bekannt, 23. Oktober 2024

Folge 8: Titel noch nicht bekannt, 30. Oktober 2024

Folge 9: Titel noch nicht bekannt, 6. November 2024

Schauspieler von "Agatha All Along": Diese Darsteller gehören zum Cast

Die Hauptrolle bei "Agatha All Along" wird von Kathryn Hahn verkörpert. Sie spielt die Agnes/Agatha Harkness. Außerdem wird Emma Caulfield als Dottie dabei sein. Sie ist bereits aus der Hauptserie WandaVision bekannt. Des Weiteren gehören laut moviepilot.de außerdem folgende Darsteller zum Cast von "Agatha All Along":

Patti LuPone

Aubrey Plaza

Joe Locke

Ali Ahn

Maria Dizzia

Sasheer Zamata

Debra Jo Rupp

Billy Kaplan

Paul Adelstein

Okwui Okpokwasili

David Payton

David Lengel

Asif Ali

Amos Glick

Kate Forbes

Brian Brihtman

Miles Gutierrez-Riley

Jac Schaeffer fungierte derweil als Autor sowie Executive Producer.

Das ist die Handlung von "Agatha All Along"

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei "Agatha All Along" um ein Disney-Spin-Off von "WandaVision". Tatsächlich knüpft es unmittelbar an das Ende von „WandaVision an“. Die Hauptserie endete bekanntermaßen damit, dass Agatha (Kathryn Newton) von Wanda (Elizabeth Olsen) besiegt und in ihre vorgegaukelte Sitcom-Figur Agnes gezwungen wurde. Seitdem ist nun einige Zeit vergangen. Es gelingt Agatha, aus ihrer Gefangenschaft in Westview zu fliehen, allerdings gibt es einen Haken: Sie hat ihre Zauberkräfte verloren - diese will sie nun mit der Hilfe einiger unerwarteter Verbündeter zurückerlangen.

"Agatha All Along" im Stream bei Disney+

"Agatha All Along" kann über Disney+ gestreamt werden. Dazu wird ein Account beim kostenpflichtigen Streaming-Dienst Disney+ benötigt. Auf Disney+ erhalten Sie Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Für 8,99 Euro im Monat kann das Abo abgeschlossen werden. Alternativ ist auch ein Jahresabo für 89,99 Euro erhältlich.

Das ist der Trailer von "Agatha All Along"

Alle, die sich gerne jetzt schon einen Eindruck von der neuen Serie auf Disney+ verschaffen möchten, müssen sich nicht mehr länger gedulden. Hier haben wir für Sie den neuesten Trailer verlinkt. Es existieren auch ältere Trailer mit den alten Titeln "Agatha: House of Harkness" und "Agatha: Coven of Chaos". Dies hier ist der neueste Trailer, seitdem die Serie final in "Agatha All Along" umbenannt wurde: