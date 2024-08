Agrarminister Özdemir mit Juristin aus Kanada liiert

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (58) hat eine neue Frau an seiner Seite. Der Grünen-Politiker ist mit einer 38 Jahre alten Juristin aus Kanada liiert. Einen entsprechenden Bericht der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten bestätigte ein Sprecher von Özdemirs Wahlkreisbüro in Stuttgart, ohne weitere Details zu nennen. Dem Bericht zufolge besuchte das Paar zusammen vergangenen Monat die „Jazzopen“ auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Özdemir und seine damalige Ehefrau Pia Castro hatten im November vergangenen Jahres ihre Trennung gemeinsam bekanntgegeben. Sie haben zusammen eine Tochter und einen Sohn. Özdemir und Castro hatten im Frühjahr 2003 in den USA geheiratet, der im schwäbischen Bad Urach geborene Politiker arbeitete damals in Washington.

Özdemir gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Spitzenkandidatur der Grünen bei der Landtagswahl 2026. Ob der Favorit wirklich für die Grünen - und somit als Nachfolger von Winfried Kretschmann - ins Rennen geht, ist bislang nicht publik.

Icon Vergrößern Özedemir ist mit einer Juristin aus Kanada liiert. (Foto Archiv) Foto: Frank Molter/dpa Icon Schließen Schließen Özedemir ist mit einer Juristin aus Kanada liiert. (Foto Archiv) Foto: Frank Molter/dpa