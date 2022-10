Air-France-Unglück 2009: Prozess um Flug von Rio de Janeiro nach Paris beginnt

Am 1. Juni 2009 stürzte ein Jet von Air France in den Atlantik, 228 Insassen verloren ihr Leben. Am Montag beginnt nun der Prozess gegen Air France und Airbus.

Als die Piloten ihren Airbus A330 in der Nacht zum 1. Juni 2009 in eine Gewitterfront über dem Atlantik steuerten, war eines der schwersten Unglücke der Geschichte der zivilen Luftfahrt nicht mehr fern. Sie verloren die Kontrolle über den Jet, der in der Folge in den Atlantik stürzte. Alle 228 Insassen verloren ihr Leben. Es war das schwerste Flugzeugunglück der Geschichte der Air France und der schlimmste Unfall eines Airbus 330.

13 Jahre später sitzen nun die Fluggesellschaft Air France und der Flugzeugbauer Airbus auf einer Anklagebank in Paris. Der Prozess beginnt am heutigen Montag, den 10. Oktober 2022. Alles dreht sich um die Frage: Welche Verantwortung hatten sie beim Todesflug von Rio de Janeiro nach Paris.

Prozess zu Air-France-Unglück 2009: Was sind die Vorwürfe gegen Air France und Airbus?

Dem Prozess in Paris gehen jahrelange Rechtsstreitigkeiten voraus. Im Jahr 2019 schien das Kapitel Air-France-Flug 447 der Luftfahrtgeschichte endgültig Geschichte zu sein, da Ermittlungsrichter den Fall abwiesen. Die Staatsanwaltschaft ging jedoch in Berufung, und im Mai 2021 entschieden Ermittlungsrichter dann, dass es doch zu einem Prozess kommen soll.

Das Berufungsgericht ordnete einen Prozess an, in dem sich alles um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung drehen wird. Sowohl Air France als auch Airbus weisen diese Vorwürfe zurück. Für die Hinterbliebenen der Opfer stellt der Prozessbeginn am Montag einen wichtigen Schritt dar. Sie erhoffen sich den Abschluss der langen Suche nach Schuldigen für das Unglück. Für den Opferverband "Entraide & Solidarité AF447" ist es wohl schon ein Teilerfolg, dass es überhaupt zum Prozess kommt.

Was war die Ursache des Absturzes des Fluges Rio de Janeiro - Paris 2009?

Die verunglückte Maschine der Air France war am 1. Juni 2009 auf dem Weg nach Paris. Sie war im brasilianischen Rio de Janeiro abgehoben. Auf dem Weg in die französische Hauptstadt verschwand sie dann über dem Atlantik von den Radarschirmen. Unter den Opfern des Unglücksflugs AF447 befanden sich auch 28 Deutsche.

Die Ursache für den Absturz war lange unklar. Letzte Leichen und der Flugdatenschreiber wurden erst im Mai 2011 aus einer Tiefe von rund 4000 Metern geborgen. Ein Jahr später stellten Ermittler fest, dass Pitot-Sonden zur Messung der Geschwindigkeiten vereist waren und die Crew in der Folge mit der Lage überfordert war. Dabei blieb offen, ob die Piloten für derartige Extremsituationen, wie der über dem Atlantik, ausreichend geschult wurden. Durch die Auswertung der Flugschreiber konnten Daten erlangt werden, die darauf hindeuten, dass die Piloten falsch auf Warnungen vor einem Strömungsabriss an den Tragflächen der Maschine reagiert hätten. Dadurch verlor der Airbus schnell an Höhe.

Im Jahr 2019 waren Untersuchungsrichter der Ansicht, dass eine Kombination von Elementen zu dem Unfall führte, die in dieser Form noch nie vorgekommen sei. Sie stellten keine Schuld auf Seiten von Air France oder Airbus fest. Die Staatsanwaltschaft war gegen diese Ansicht vorgegangen und erreichte den Prozess, der nun beginnt.

Air-France-Flug 447: Worum geht es im Prozess um das Flugzeugunglück?

Die Frage, ob die Piloten ausreichend für Extremsituationen, wie die, in die der Flug 447 von Air France hineingeriet, geschult wurden, wird im Zentrum des Prozesses stehen. Die Antwort wird wohl darüber entscheiden, ob Air France der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen wird.

Um eine Entschädigung für Hinterbliebene geht es bei dem Verfahren nicht. Die meisten Betroffenen kamen schon vor vielen Jahren mit Versicherungen und Air France über eine Summe überein. Zur Höhe der Beträge herrscht Stillschweigen. Einige Betroffene machten aber öffentlich, dass es sich um bescheidene Summen gehandelt haben soll.

Im Prozess geht es nun um eine Geldstrafe von 225.000 Euro, die Airbus und Air France droht. Das Verfahren soll sich über neun Wochen ziehen und am 8. Dezember 2022 abgeschlossen werden.