Brand legt Heathrow lahm: Wie konnte es so weit kommen?

Im Westen Londons liegt an diesem Freitagmorgen ein beißender Geruch in der Luft. Im Stadtteil Hayes verlassen Menschen mit Atemmasken ihre Häuser, blau-weißes Absperrband flattert im Wind. Der Grund: In der Nacht war ein Feuer in einem Umspannwerk ausgebrochen. Zwar war der Brand am Freitagmorgen unter Kontrolle, doch die Auswirkungen sind gravierend. Tausende Haushalte waren ohne Strom, Schulen blieben geschlossen und die Energieversorgung des Flughafens Heathrow, einem der wichtigsten Luftdrehkreuze Europas, kam zum Erliegen – die Lichter gingen aus, der Betrieb wurde eingestellt.

Wo sonst im Minutentakt ein Flugzeug in den Himmel steigt, herrschte plötzlich Stille. Flüge von und nach Heathrow sollten mindestens bis Freitag um Mitternacht ausgesetzt bleiben, hieß es. Alle mehr als 1300 geplanten Flüge wurden dort gestrichen. Schätzungen zufolge waren mehr als 200.000 Passagiere weltweit von den Auswirkungen des Ausfalls betroffen. Viele Flugzeuge, die in der Nacht schon nach London unterwegs waren – etwa aus Asien oder den USA – mussten an ihren Ausgangsort zurückkehren oder kurzfristig nach etwa nach Manchester, Dublin oder Paris umgeleitet werden. Flugumleitungen auf andere Londoner Flughäfen waren nur in wenigen Fällen möglich – begrenzte Kapazitäten und feste Pläne stünden dem im Weg, wie es hieß.

Stromausfall in Heathrow: 84 Millionen Menschen nutzen Airport in London

„Das ist eine völlig beispiellose Situation“, sagte die Luftfahrtexpertin Sally Gethin. Einen Vorfall dieses Ausmaßes habe es noch nie gegeben. „Das wird den Flugverkehr von Airlines auf der ganzen Welt beeinträchtigen”, so Ian Petchenik, Sprecher der Flugverfolgungs-Website FlightRadar24. Heathrow verbindet derzeit mehr als 200 Ziele in fast 90 Ländern und dient rund 90 Fluggesellschaften als Basis, darunter British Airways, Virgin Atlantic und Lufthansa. Insgesamt nutzten von März 2024 bis Februar 2025 rund 84,1 Millionen Menschen den Flughafen.

Am Freitag ging an dem ansonsten belebten Airport jedoch plötzlich nichts mehr. Experten betonen, dass die Auswirkungen der Schließung aufgrund des entstandenen Rückstaus noch tagelang spürbar sein werden. Britische Medien forderten Reisende wiederholt auf, den Flughafen Heathrow bis auf Weiteres nicht anzusteuern. Dennoch machten sich in London Gestrandete verzweifelt zu Fuß auf den Weg zum Airport. In kleinen Gruppen zogen sie ihre Trolleys Richtung Terminal – in der Hoffnung, doch noch Informationen oder eine Möglichkeit zum Weiterreisen zu erhalten. Vor Ort wurden sie jedoch von der Polizei abgewiesen und zurückgeschickt.

Viele Fluggesellschaften waren telefonisch nicht erreichbar. Überlastete Hotlines und Websites erschwerten es den Passagieren, Umbuchungen vorzunehmen oder verlässliche Auskünfte zu erhalten. Tom Jenkins, Chef der Europäischen Tourismusvereinigung, warnte am Freitag jedoch davor, eigenständig neue Anschlussverbindungen zu buchen: „Für ein Ereignis wie dieses gibt es keine automatische Entschädigung.”

Laut der britischen Luftfahrtbehörde Civil Aviation Authority (CAA) besteht ein Anspruch auf Rückvergütung nur, wenn die Fluggesellschaft selbst für die Störung verantwortlich ist. Wird der Ausfall durch „außergewöhnliche Umstände“ verursacht – wie etwa einen Brand in einem Umspannwerk –, entfällt dieser Anspruch. Doch die unmittelbaren Ausfälle sind nur der Anfang.

Heathrow geschlossen: Warum griff am Flughafen kein Notfallplan?

Der Vorfall wirft Fragen zur Krisenfestigkeit zentraler Infrastruktur auf. Warum gab es kein Backup, keinen Notfallplan? Diese Frage stellten sich am Morgen nach dem Chaos nicht nur viele gestrandete Passagiere. Energie-Minister Ed Miliband sagte am Freitag, dass es zwar ein Notstrom-Aggregat gegeben habe, dieses jedoch ebenfalls vom Brand betroffen gewesen sei. „Das zeigt, wie ungewöhnlich und beispiellos diese Situation ist“, betonte er. Der britische Netzbetreiber National Grid teilte mit, dass daran gearbeitet werde, den Flughafen schnellstmöglich über alternative Leitungen mit Strom zu versorgen.

Am Freitagnachmittag hieß es, es sei eine „provisorische“ Lösung für die Wiederherstellung der Stromversorgung in Heathrow gefunden worden. Das Unternehmen habe sein Netz „umkonfiguriert“, um die betroffenen Haushalte und „Teile des Flughafens“ wieder mit Strom zu versorgen. Dies sei eine „Übergangslösung“, während weitere Arbeiten durchgeführt werden, um das Netz wieder in den Normalbetrieb zu bringen.

Die genauen Ursachen für das Feuer waren zunächst nicht bekannt. Die Behörden ermitteln, ob es einen terroristischen Hintergrund gibt. Zwar lägen derzeit keine Hinweise auf ein vorsätzliches Verbrechen vor, die Ermittler schließen jedoch keine Möglichkeit aus.