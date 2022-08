"Aktenzeichen XY... ungelöst": Gesucht wird ein Giftmörder

Fünf Verbrechen wurden gestern bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt, darunter ein Giftmord. Hier gibt es die Infos rund um die Fälle, Wiederholung und Sendetermine.

" Aktenzeichen XY... ungelöst" bot der Strafverfolgung auch am 24. August wieder eine öffentliche Bühne zur besten Sendezeit, um dringend benötigte Hinweise zu laufenden Ermittlungen zu erbitten.

Auch in der letzten Folge "Aktenzeichen XY... ungelöst" hoffte man auf die Mitwirkung der Bevölkerung. Vier Film-Fälle wurden vorgestellt, darunter auch der eines Giftmörders. Außerdem wurde ein Studio-Fall bearbeitet und zwei weitere Kandidaten für den "XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen 2022" gezeigt.

Wann Sie die Folge von "Aktenzeichen XY... ungelöst" im TV und Live-Stream sehen konnten, wann und wo es eine Wiederholung gibt sowie die Hintergründe zu den einzelnen Fällen erfahren Sie hier.

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Video-Fälle am 24. August 2022

1. Fall: Wer ist der Giftmörder aus Hannover? (Kripo Hannover)

Am 15. Juli 2011 gegen 15.55 Uhr ist Christoph Bulwin (40) auf dem Weg zu seinem Auto. Er kommt aus der Arbeit und möchte den Heimweg gen Celle antreten: Dort wohnt er mit seiner Familie. Bulwin fällt ein Mann mit Schirm auf, er wechselt die Straßenseite. Doch als der unbekannte Mann ihn überholt, fühlt Bulwin einen Stich in seiner linken Gesäßhälfte, erkennt eine Spritze an der Schirmspitze des Unbekannten und greift danach. Der Familienvater bekommt einen Teil der Spritze zu fassen und verfolgt den Täter - erfolglos. Nach einer Woche wird Bulwin krank, nach zwei Monaten fällt er ins Koma und am 9. Mai 2012 stirbt Christoph Bulwin - an einer Vergiftung, wie die Ärzte schließlich feststellen. Der Täter hatte ihm eine Mischung aus Quecksilber und weiteren Giftstoffen injiziert. Die Kripo Hannover erhofft sich Hinweise zu ähnlichen Taten und zum Tattag von den "Aktenzeichen XY... ungelöst" Zuschauerinnen und Zuschauern.

Die Kripo Hannover hat 5000 Euro für Hinweise ausgelobt.

2. Fall: Wer sind die beiden Räuber aus Peine? (Polizei Peine)

Am 2. August 2021 überfallen zwei Personen (ca. 20-25 Jahre alt) eine 82-Jährige und ihren gehörlosen Sohn. Gegen 7.30 Uhr überrumpeln die Täter die Frau an der Eingangstür und drängen in die Wohnung. Nach der Tat fliehen sie mit einem Kompakt-Van, in ihrer Beute befindet sich unter anderem ein Möbeltresor. Dieser wird am 18. August in der benachbarten Gemeinde Hohenameln neben einem Feldweg gefunden. Die Polizei Peine will die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu dem Tresor und dem Fundort befragen.

Die Polizei Peine verspricht 2000 Euro Belohnung für Hinweise.

3. Fall: Wer sind die beiden Räuber mit dem Ast? (Kripo Lingen)

In Hüven werden ein Autohändler und seine Lebensgefährtin am 23. November 2021 in der Nacht von zwei maskierten Tätern überrascht. Zunächst werden beide Opfer aus dem Bett gezerrt und gefesselt, der Unternehmer wird zudem von den Räubern mit dem massiven Holz-Ast geschlagen. Nach der Tat zerstören die Täter die Telefone der Gefesselten, die zehn Stunden warten müssen, bis die Angestellten des Autohandels zur Arbeit erscheinen. Die Kripo vermutet Serientäter am Werk und schätzt, dass mindestens fünf weitere Taten auf das Konto des Duos gehen. Von den Zuschauerinnen und Zuschauern von "Aktenzeichen XY... ungelöst" erhofft sich die Kripo Lingen Hinweise auf Personen, die direkt im Vorfeld der Tat gesehen wurden sowie Tipps zur Tatwaffe, dem massiven Ast.

Erneut wurde eine Belohnung ausgelobt: 10.000 Euro.

4. Fall: Wer sind die zwei Räuber aus Viersen? (Kripo Viersen)

Eine Goldschmiedin wird am 9. Dezember 2020 nach Geschäftsschluss (ca. 20.15 Uhr) beim Verlassen ihres Ladens mit Waffengewalt zurück in ihr Geschäft gedrängt. Die Täter können mit Beute im unteren fünfstelligen Bereich entkommen, ein Zeuge sieht sie vom Tatort fliehen - eine detaillierte Beschreibung der maskierten Räuber liegt vor. Die Kripo Viersen hat Fragen zu möglicherweise verdächtig erscheinenden Personen im Umfeld des Geschäfts vor der Tat an die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Aktenzeichen XY... ungelöst".

2000 Euro Belohnung sind ausgesetzt.

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Studio-Fall am 24. August 2022

Studio-Fall: Wer ist die unbekannte Tote aus Rheinland-Pfalz (Kripo Mainz)?

Unter der Autobahn 61 bei Münster-Sarmsheim wird am Mittwoch, 15. Juni, gegen 1.30 Uhr die verbrannte Leiche einer Frau gefunden. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintreffen, brennt das Opfer noch. Inzwischen liegt eine Gesichtsrekonstruktion der Frau vor, die die Identifizierung der Frau erleichtern soll - auch mit Hilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer von "Aktenzeichen XY... ungelöst".

Die Belohnung beträgt 5000 Euro.

XY-Preis bei "Aktenzeichen XY… ungelöst": Weitere Kandidaten vorgestellt

Der Preis wird an Menschen verliehen, die sich gegen das Verbrechen einsetzen oder eingesetzt haben. Die Schirmherrschaft über den diesjährigen Preis übernimmt das Bundesinnenministerium.

Anna Schmitt (25) und ihr Lebensgefährte Chris Plein (31) ermöglichten durch ihr umsichtiges Handeln die Aufklärung einer Straftat und die Festnahme des Verdächtigen: Der Täter hatte einer 72-Jährigen die Handtasche entrissen. Danach wurde er von Schmitt und Plein mit dem Auto bis in ein verlassenes Gebäude verfolgt, worüber sie die Polizei während der Verfolgungsjagd ständig informierten. Die Beamten durchsuchten das Gebäude und konnten den Täter festsetzen.

Sendetermine von "Aktenzeichen XY… ungelöst"

Einmal im Monat wird "Aktenzeichen XY… ungelöst" ausgestrahlt. Die letzte Sendung kam am Mittwoch, 24. August, um 20.15 Uhr.

Übertragung und Wiederholung von "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Abgesehen von der Wiederholung in der Mediathek des ZDF konnten Sie Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" auch an den folgenden Terminen im TV sehen:

24. August, 23.10 Uhr ( ZDFneo )

) 25. August, 03.15 Uhr ( ZDF )

