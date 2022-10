"Aktenzeichen XY": Fälle heute am 12.10.2022 - Sechs junge Frauen spurlos verschwunden

Vier Fälle werden heute in der Oktober-Ausgabe 2022 bei "Aktenzeichen XY - ungelöst" vorgestellt - darunter geht es unter anderem um sechs vermisste junge Frauen. Hier kommen für Sie alle Infos zu den Verbrechen, den Sendeterminen und der Wiederholung.

Die Kriminalfall-Sendung " Aktenzeichen XY - ungelöst" mit ihrem Moderator Rudi Cerne flackert heute am 12. Oktober 2022 wieder im ZDF über die Monitore. Die Sendung um 20.15 Uhr bringt diesmal vier ungelöste Fälle auf den Bildschirm und bittet die Zuschauer um Aufklärungs-Unterstützung. Außerdem gibt es einen gelösten Fall. Wir stellen Ihnen die Straftaten hier im Einzelnen vor und geben Ihnen alle sonstigen Infos zu der Sendung.

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Fälle heute am 12. Oktober 2022

Kripo Cuxhaven/Bremerhaven (Cold Cases): Was passierte mit Anja Beggers und fünf anderen jungen Frauen?

7. Oktober 1977 - Die Schülerin Anja Beggers (16) aus Midlum im Landkreis Cuxhaven fährt mit ihrem Freund ins Tanzlokal "Moustache". Nach einer halben Stunde ist sie spurlos verschwunden. Die Polizei vermutet, dass sie nach Haus trampen wollte und von einem Unbekannten getötet wurde

Kripo Varel: Wer ist der hartnäckige Einbrecher mit der Sturmhaube?

2. Juli 2021 - Eine 86-jährige Frau lebt allein in einem Einzelhaus im niedersächsischen Varel nahe des Jadebusens. Sie besitzt keine großen Reichtümer. Trotzdem wird sie Opfer eines Einbruchs - der Täter dringt durch die offene Kellertür ins Haus ein und wühlt sich durch die Räume, während das Opfer zunächst schläft. Der Einbrecher hat einen dreistelligen Euro-Betrag gefunden und fordert mehr von der alten Frau, nachdem sie aufgewacht ist. Die aber schafft es, mithilfe eines Transponders Hilfe zu rufen. Der Täter flieht, hinterlässt allerdings eine Sturmhaube und DNA-Spuren. Offenbar war es nicht der erste Versuch des Mannes, in das Haus zu gelangen. Außerdem existiert ein Erpresserschreiben an die Frau mit türkischer Aufschrift, das mit dem Fall in Verbindung gebracht wird.

LKA Hamburg: Wer kennt den Täter mit den Sommersprossen?

27. Oktober 2020 - Ein Student (23) radelt in Hamburg nach einer Feier mit drei Freunden heimwärts. Gegen 5 Uhr morgens hält ein weiterer Radler an der Ecke Kirchdorfer Straße/An der Windmühle neben ihnen an und fordert sie auf, leiser zu sein - mit dem Hinweis auf schlafende Kinder. Er schlägt den 23-Jährigen mit der Faust nieder. Der Student fällt auf den Hinterkopf und erleidet lebensbedrohliche Kopfverletzungen, kämpft sich aber später ins Leben zurück. Der mutmaßliche Täter ist 25 bis 30 Jahre alt und hat viele Sommersprossen. In der Sendung wird ein Phantombild gezeigt.

Kripo Wolfsburg: Zwei falsche Zollbeamte machen reiche Beute

8. Januar 2018 - Gegen 12.15 Uhr klingeln zwei Männer bei einer 76-Jährigen. Sie behaupten, sie seien vom Zoll und müssten den Tresor auf mögliche Waffenbestände checken. Einer von ihnen lenkt das Opfer ab, während der andere sich unbemerkt an den Schmuckstücken und einer wertvollen Taschenuhr im Safe bedient. Die Täter sagen Lebewohl und machen sich mit einer Beute im Gesamtwert von 400.00 Euro aus dem Staub. Die Polizei zeigt in der Sendung Fotos der gestohlenen Wertsachen.

"XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen": Zwei weitere Kandidaten

Der Preis ist für Frauen und Männer mit Zivilcourage bestimmt, die sich vorbildlich und klug gegen Kriminalität zur Wehr gesetzt und dadurch Mitmenschen in Not geholfen haben. Er wird seit 2002 auf Initiative des "XY"-Begründers Eduard Zimmermann verliehen und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesinenministeriums. Für die aktuelle Ministerin Nancy Faeser sei diese Preisverleihung eine Ehrensache, sagte sie dem ZDF.

Der Sender hatte vergangenen Monat die (vorerst?) letzten beiden Kandidaten für den diesjährigen Preis bekanntgegen. Sie waren von der Kreispolizeibehörde Borken vorgeschlagen worden. Jetzt legt das ZDF noch eins drauf und präsentiert zwei weitere Kandidaten, die nicht von einer Ermittlungsbehörde, sondern von Zuschauern vorgeschlagen wurden.

Ronny Mony (37) und Kevin Friederichs (31), beide aus Wuppertal

Die beiden Fenstermonteure machen ein kleine Pause in ihrem VW-Bully, als sie die Stimme einer älteren Frau hören: "Wo sind Sie denn? Wo sind Sie denn?", ruft die 81-Jährige ins Handy und läuft dann zurück ins Haus.

Ein paar Minuten später bekommt die alte Dame Besuch von einer jüngeren Frau: Isaura W. (36). Die Polin trägt einen langen schwarzen Mantel und hat eine große Handtasche dabei. Wenige Minuten später verlässt W. ziemlich zügig das Haus. Die 81-Jährige folgt ihr aufgeregt. "Halt! Ich möchte Ihren Dienstausweis sehen!" ruft sie. Die Jüngere hat jetzt auch eine große Sporttasche dabei.

Die beiden Männer merken sofort, dass was faul ist. Ronny sagt spontan: "Kevin, ich lauf' hinterher und behalte sie im Auge". Später ruft er seinen Kollegen an und bittet um dessen Unterstützung. Sie versperren der Täterin der Weg und rufen die Polizei. In der Sporttasche sind Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 250.000 Euro. Isaura W. wird festgenommen. Sie gehört zu einer Bande von Telefonbetrügern, die zuvor die 81-jährige Dame in Angst versetzt hat. Die Täterin wird später zu einer Haftstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Sendetermine von "Aktenzeichen XY… ungelöst"

Einmal im Monat wird "Aktenzeichen XY… ungelöst" ausgestrahlt. Die nächste Sendung läuft heute am Mittwoch, 12. Oktober 2022, um 20.15 Uhr.

Übertragung und Wiederholung von "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Abgesehen von der für einen längeren Zeitraum angelegten Wiederholung in der Mediathek des ZDF können Sie Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" auch an den folgenden Terminen im linearen TV sehen: