"Aktenzeichen XY... ungelöst": Es geht um die Tote von der Raststätte Fernthal

Bei "Aktenzeichen XY" auf ZDF geht es heute am 16. März 2022 um sieben Verbrechen. Mit dabei sind ein Cold Case und auch ein gelöster Fall. Hier stellen wir die Fälle vor.

Bei " Aktenzeichen XY... ungelöst" sollen die Zuschauer mit ihren Hinweisen auch dieses Mal wieder dazu beitragen, bisher noch ungelöste Fälle aufzuklären. In der ZDF-Sendung werden von Moderator Rudi Cerne heute insgesamt sieben Verbrechen vorgestellt.

Heute mit dabei sind vier Film-Fälle, darunter auch ein Cold Case, der sich um eine tote Frau an der Raststätte Fernthal aus dem Jahr 1991 dreht, zwei Studio-Fälle und ein gelöster Fall.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Fälle kurz vor und verraten außerdem mehr zu den Sendeterminen und zur Übertragung von "Aktenzeichen XY... ungelöst".

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Fälle am 16. März 2022

Fall 1 - Kripo Neuwied: Wer ist die Tote von der Raststätte Fernthal?

Auf der Autobahn A3 von Frankfurt Richtung Köln bemerken Autofahrer eine regungslose Frau, die auf der Fahrbahn liegt. Sie wurde von einem oder sogar mehreren Fahrzeugen überrollt. Zeugen erinnern sich, die junge Frau des öfteren in und auch um die Raststätte gesehen zu haben.

Die Obduktion ergibt, dass die Unbekannte starke innere Verletzungen erlitt, die zu ihrem Tod geführt haben. Außerdem stellt sich heraus, dass sie mindestens einmal schwanger war. Trotz verschiedener Beobachtungen kann die Polizei nicht herausfinden, wer die Frau ist. Immer wieder unternimmt sie neue Versuche, den Fall zu lösen, doch erst 2019 kommt wieder Bewegung in den Cold Case, der seit 1991 ungeklärt ist.

Fall 2 - Kripo Düsseldorf: Wer sind die vier Räuber mit Sturmhauben?

Ein Altmetall-Händler und seine Ehefrau leben gemeinsam mit ihrer Tochter in einer Wohnung in Düsseldorf-Stockum. Nach dem Abendessen begibt sich Frau zum Rauchen auf die Terrasse. Dort wird sie von zwei Männer überwältigt und in die Wohnung gedrängt. Durch die Tür der Wohnung kommen zwei weitere Täter hinein.

Sie fesseln das Paar und deren Tochter und und fragen nach einem Tresor, den es jedoch in der Wohnung nicht gibt. Die Täter durchsuchen die gesamte Wohnung und flüchten schließlich mit Bargeld und Schmuck über den Garten. Die Befragung der Nachbarn ergab, dass diese bereits im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Fall 3 - BKA Wiesbaden: Wer hat Karm Ahmed mit mehreren Schüssen getötet?

Karm Ahmed ist mit seinen Freunden unterwegs, als er einen Anruf bekommt, der ihn offenbar sehr beschäftigte. Drei Tage später wird seine Leiche in einem Badesee ca. 15 Kilometer von Schaffhausen in der Schweiz entdeckt.

Der oder die Täter haben die Leiche zum Teil entkleidet, an einem länglichen Betonelement festgebunden und an dann im See versenkt. Einige Tage nach der Entdeckung der Leiche wird das Auto des Toten auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Schaffhausen gefunden. Wie es auf den Parkplatz gelangte, ist bis heute unklar. An der Beseitigung des Leichnams müssen mindestens zwei Leute beteiligt gewesen sein.

Fall 4 - Kripo Offenbach: Wer sind die drei dreisten Räuber?

Eines Vormittags klingelt ein unbekannter Mann am Haus eines Ehepaares in Offenbach und gibt sich als Paketbote aus. Der Hausbesitzer öffnet die Tür und wird daraufhin von dem Mann mit einer Waffe ins Haus gedrängt. Ein weiterer maskierter Täter überwältigt die Ehefrau. Das Ehepaar wird von den im Keller gefesselt.

Die beiden Männer erbeuten teuren Schmuck und Bargeld. Die Täter werden von den Überwachungskameras auf dem Gelände gefilmt. Darauf zu erkennen ist auch ein dritter Komplize. Die Täter hatten ihre Opfer wohl schon länger im Visier.

Das sind die weiteren Fälle bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" am 16. März 2022

Ein Studio-Fall zu einem groß angelegten Autodiebstahl von mehreren Luxuswägen ( Kripo Bremerhaven )

von mehreren Luxuswägen ( ) Ein Studio-Fall zu einem Banküberfall auf die Hauptstelle der Kreissparkasse Köln ( Kripo Köln )

Moderator Rudi Cerne stellt außerdem ein "Aktenzeichen XY... gelöst" vor

Ein Spaziergänger findet am 1. März einen Koffer mit Leichenteilen in der Weser. Die Leichenteile stammen von der 32-jährigen Ekaterina Baumann, die Mutter einer kleinen Tochter ist. Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen. Schließlich wird der Ehemann des Opfers festgenommen.

Doch wie kam es wirklich zum Tod von Ekaterina Baumann? Das deckt Rudi Cerne in einem "Aktenzeichen XY... gelöst" in der Sendung am 16. März 2022 auf.

Sendetermine von "Aktenzeichen XY… ungelöst"

"Aktenzeichen XY... ungelöst" läuft einmal im Monat im ZDF - und das immer an einem Mittwoch. Sendebeginn ist für gewöhnlich um 20.15 Uhr. Die Sendung hat eine Länge von 90 Minuten. Das sind die Sendetermine der aktuellen und der nächsten Folge:

Folge 576 von " Aktenzeichen XY ... ungelöst": 16. März 2022

Folge 577 von " Aktenzeichen XY ... ungelöst": 13. April 2022

Übertragung und Wiederholung von "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Die aktuelle Folge 576 von "Aktenzeichen XY... ungelöst" läuft am Mittwoch, 16. März 2022, ab 20.15 Uhr im Free-TV beim Sender ZDF. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kann die Show auch zeitgleich im Stream des ZDF angeschaut werden. Das Angebot ist kostenlos. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Wiederholungen sind am 16. März um 23.10 Uhr auf ZDFneo oder am 17. März um 3.15 Uhr im ZDF zu sehen. Außerdem kann die aktuelle Folge auch wie gewohnt in der Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders abgerufen werden.