"Aktenzeichen XY ungelöst": Fälle im November 2022 - Wer hat die Prostituierte ermordet?

Fünf Fälle werden in der November-Ausgabe 2022 bei "Aktenzeichen XY - ungelöst" vorgestellt - dabei geht es unter anderem um den Mord an einer Prostituierten. Hier kommen für Sie alle Infos zu den Verbrechen, den Sendeterminen und der Wiederholung.

Die Sendung " Aktenzeichen XY - ungelöst" mit ihrem Moderator Rudi Cerne läuft am 9. November 2022 wieder im ZDF. Die Sendung um 20.15 Uhr bringt diesmal fünf Film-Fälle, einen Studio-Fall sowie ein Update und bittet die Zuschauer um Unterstützung bei der Aufklärung. Wir stellen Ihnen die Verbrechen hier im Einzelnen vor und liefern Ihnen alle sonstigen Infos zu der Sendung.

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Fälle am 9. November 2022

Kripo Basel-Landschaft/Schweiz: Wer hat Ana Paula getötet?

2. September 2006 - Die 31-jährige Brasilianerin Ana Paula arbeitet in Basel als Prostituierte. Am 2.9.06 wird sie in einem Wald beim schweizerischen Allschwil erdrosselt und unbekleidet abgelegt. Am Tag ihrer Ermordung hat sie die Wohnung eines Bekannten im Zentrum von Basel gegen 6 Uhr verlassen und wurde seitdem nicht mehr lebend gesehen.

Ein Profiler-Team hat jetzt die mutmaßlichen Charakterzüge des Täters herausgearbeitet. Der Mann dürfte heute zwischen 40 und 50 Jahren alt sein. Seine sexuellen Präferenzen weichen offenbar weit von dem ab, was üblicherweise noch als "normal" zu bezeichnen ist. Offenbar hat er sich am Tattag auf den Mord vorbereitet, Ana Paula ist aber offenbar ein Zufalls-Opfer. Der Mann besitzt Ortskenntnisse, alle Tatmerkmale deuten auf ein durchdachtes Handeln hin. Gibt es Frauen, die ihm knapp entkommen sind? Hat sich ein Mann auf dem Straßen-Strich nach Ana Paul und ihrem Tod erkundigt?

LKA Wiesbaden: Wer hat Josef Hellinger (86) in Flörsheim am Main gewürgt und umgebracht?

15. August 2003 - Dieser Fall liegt noch weiter zurück. Der frühere Opel-Arbeiter ist bereits zum zweiten Mal verwitwet - er ist mittlerweile 86 Jahre alt und recht einsam. Im Alltag wird er von Nachbarn, Verwandten und einer Haushaltshilfe unterstützt - jeden Abend sendet er per Notrufknopf ein Lebenszeichen, das letzte Mal am 15.8.03 um 17.48 Uhr.

Nach 18 Uhr klingelt es. Hellinger ist sehr misstrauisch, deswegen müssen der oder die Täter wohl mit einem Trick gearbeitet haben, um in die Wohnung zu gelangen. Sie schlagen den alten Mann brutal, fesseln ihn mit langen Kabelbindern an Kopf, Händen, Füßen und Hals. Außerdem verletzten sie ihn mit einem Messer. Während das Opfer vergebens mit dem Tod ringt, durchsuchen die Täter die Wohnung und finden verstecktes Geld.

Kripo Bonn: Wer kennt den Mann auf den Überwachungs-Bildern?

4. Februar 2022 - Gegen 18.30 will ein Post-Angestellter im Bonner Stadtteil Endenich Feierabend machen und seine Filiale verlassen. Plötzlich blickt er in den Lauf einer Schusswaffe. Ein maskierter Mann fordert die Öffnung des Tresors und erbeutet daraufhin Bargeld und Briefmarken, die er in einer orangefarbenen Tüte verstaut. Er fesselt den Postmann mit Klebeband und macht sich in Richtung Ortsmitte Endenich aus dem Staub. Es gibt Bilder einer Überwachungskamera.

Kripo Eupen/Belgien und BKA Wiesbaden: Räuber-Duo gesucht

13. April 2022 - Ein 82 Jahre alter Witwer lebt einem Einfamilienhaus in Kelmis-Hergenrath. Früher war er im Aachener Rotlicht-Milieu tätig, hat sich aber mittlerweile aus der Szene zurückgezogen. Da bei ihm früher schon öfter eingebrochen wurde, hat er das Haus mit Überwachungskameras gespickt und sich einen Hund zugelegt. Plötzlich klingeln zwei Männer bei ihm und behaupten, für einen Energieversorger zu arbeiten. Sie fesseln ihn und durchsuchen das Haus nach Beute, wobei sie mit einem Walkie-Talkie funken. Waren Komplizen in der Nähe? In einem Tresor finden die beiden 9000 Euro und Uhren, unter ihnen eine Rolex.

Auch von dieser Tat gibt es Bilder, da die Täter eine entsprechende Festplatte nicht mitgenommen haben.

Kripo Mainz: Überfall auf Wettbüro

16. Juli 2021 - Ein 26-jähriger Mann arbeitet als Aushilfe im Wettbüro seines Bruders. Kurz vor Feierabend - es ist 22.03 Uhr - stürmen zwei mit blauen OP-Masken vermummte Männer den Laden. Sie sind mit Pistole plus Pfefferspray bewaffnet und fragen nach dem Tresor, doch es gibt gar keinen. Sie geben sich daher mit knapp 1700 Euro Tageseinnahmen zufrieden und ergreifen die Flucht.

Die Polizei vermutet, dass die Täter (sie sind wohl 20 bis 24 Jahre alt) das Wettbüro in Mainz-Weisenau (Heiligkreuzstraße, gegenüber vom Neuen Friedhof) bereits in den Tagen davor ausspioniert hatten. Auch von dieser Tat werden in der Sendung Original-Überwachungsaufnahmen gezeigt.

"XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen": Ein weiterer Kandidat

Dieser Preis ist Frauen und Männern mit Zivilcourage gewidmet, die sich ebenso klug wie vorbildlich gegen Kriminelle zur Wehr gesetzt und dadurch Mitmenschen in Not geholfen haben. Der "XY-Preis" wird seit 2002 auf Initiative des Format-Begründers Eduard Zimmermann verliehen. Die Schirmherrschaft liegt in den Händen des Bundesinenministeriums. Ministerin Nancy Faeser sieht das Engagement ihres Hauses als Ehrensache an, sagte sie dem ZDF. Auch der November-Kandidat wurde von Zuschauern nominiert.

Hasan Ali Cosar (39), aus Siegen

Ein schier unglaublicher Zufall - Cosar und sein Ex-Schwiegervater fahren mit ihrem Auto genau in dem Moment vorbei, als eine 17-Jährige in schlimme Bedrängnis gerät. Das Mädchen ist eben aus dem Bus gestiegen, als ein Mann ihr folgt, ihr unter den Rock greift und versucht, sie zu küssen. Schon während der Fahrt hatte er sie angesprochen - sie hatte signalisiert, dass er sie in Ruhe lassen solle.

Hasan Ali Cosar und sein Begleiter bekommen mit, dass das Oberteil der jungen Frau schon gerissen ist und dass der Täter versucht, sie in die Büsche zu zerren. Die Männer stoppen, schreien den Fremden an und eilen dem Opfer zu Hilfe. Als der Angreifer flieht, verfolgt Cosar den Mann, während sein Ex-Schwiegervater bei dem Mädchen bleibt.

Während der Verfolgungsjagd ruft Cosar die Polizei, kann den Flüchtigen kurz darauf stellen. Die Beamten nehmen den Mann fest. In dessen Wohnung wird ein Mantel gefunden, den die Ermittler einer weiteren sexuellen Belästigung zuordnen können. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen Tunesier, der mittlerweile in seine Heimat abgeschoben wurde. Die beiden Verfahren wurden vorübergehend eingestellt.

Sendetermine von "Aktenzeichen XY… ungelöst"

Einmal im Monat wird "Aktenzeichen XY… ungelöst" ausgestrahlt. Die nächste Sendung läuft am Mittwoch, 9. November 2022, um 20.15 Uhr.

Übertragung und Wiederholung von "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Abgesehen von der für einen längeren Zeitraum angelegten Wiederholung in der Mediathek des ZDF können Sie die Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" auch an den folgenden Terminen im linearen TV sehen: