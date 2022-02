"Aktenzeichen XY... gelöst!": Fälle heute mit einem Toten und mit Vermissten

"Aktenzeichen XY... gelöst!" heute zeigt Fälle, die von der Polizei geklärt wurden. Wir informieren Sie hier über den Inhalt der neusten Ausgabe und die Übertragung der Sendung.

" Aktenzeichen XY" ist der Titel einer seit 1967 laufenden Fernsehreihe im ZDF. Ziel der Sendung ist die Aufklärung bisher noch ungelöster Verbrechen. "Aktenzeichen XY" ist eines der ältesten Formate des ZDF und wird seit 2002 von Journalist Rudi Cerne moderiert.

Eine Unterrubrik von "Aktenzeichen XY" ist "Aktenzeichen XY... gelöst!". In der Spezialsendung erfährt man, wie es nach der öffentlichen TV-Fahndung mit den Fällen weitergegangen ist und wie die Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer dazu beigetragen haben die Verbrechen aufzuklären.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zur Übertragung und zu den Fällen in der neusten Ausgabe von "Aktenzeichen XY... gelöst".

Sendetermin: Wann läuft die neuste Folge von "Aktenzeichen XY... gelöst!" im ZDF?

Das ZDF hat die Ausstrahlung der nächsten Folge von "Aktenzeichen XY... gelöst!" für Mittwoch, 09. Februar 2022, angekündigt. Sendebeginn ist zur Primetime um 20.15 Uhr. Die Übertragung dauert wie gewohnt 90 Minuten.

Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Aktenzeichen XY... gelöst!"

Die aktuelle Folge von "Aktenzeichen XY... gelöst" läuft beim öffentlich-rechtlichen Sender ZDF im Fernsehen. Außerdem bietet der Sender auf seiner Webseite auch einen Live-Stream an.

Sie haben zum Ausstrahlungstermin bereits andere Pläne und können die neuste Folge von "Aktenzeichen XY... gelöst" deswegen nicht mitverfolgen? Kein Problem! Eine Wiederholung der Sendung läuft am 09. Februar ab 23.15 Uhr auf ZDFneo. Außerdem kann die aktuelle Folge auch wie gewohnt in der Mediathek des Senders abgerufen werden. Der Service ist kostenlos. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

"Aktenzeichen XY... gelöst": Fälle heute am 9.2.2022

Auch in der neusten Folge von "Aktenzeichen XY... gelöst! ist wieder Kriminalpsychologin Lydia Benecke zu Gast und analysierte gemeinsam mit Rudi Cerne die gelösten Kriminalfälle. Hier finden Sie einen Überblick über alle Fälle:

Der Tote aus dem Fluss

Der Leichnam eines toten Mannes wird in Belgien gefunden. Wer der Mann ist, bleibt unklar, doch Spuren führen nach Deutschland. Schlussendlich trägt die Veröffentlichung bei "XY" zum entscheidenden Durchbruch bei den Ermittlungen bei.

Perfider Plan

Eine 39-jährige Frau verschwindet spurlos von einem Tag auf den anderen. Der Grund ist zunächst unklar, doch schon bald hat die Polizei einen Verdacht: Steckt hinter dem Verschwinden der jungen Frau der sorgfältig durchdachte Plan eines Mörders?

Rätselhaftes Verschwinden

Eine junge Frau hat gerade erst einen neuen Job bekommen und plant zudem ihre Hochzeit. Doch auf einmal verschwindet sie. Ein Fall voller Rätsel, der der Polizei in den darauffolgenden acht Jahren viel Durchhaltevermögen abverlangen wird.

Die Geschichte von "Aktenzeichen XY" reicht weit zurück

Mit "Aktenzeichen XY" schaffte der Journalist und Moderator Eduard Zimmermann im Jahr 1967 in Zusammenarbeit mit dem ZDF ein bis dahin weltweit noch nie da gewesenes TV-Format. Der Einfall zu der Sendung kam Zimmermann bei seiner drei Jahre zuvor gestarteten TV-Reihe "Vorsicht Falle!".

Der Moderator warnte in der Sendung vor Betrügern und erhielt von Zuschauerinnen und Zuschauern daraufhin des öfteren entsprechende Informationen zu diesen. Das brachte Zimmermann auf die Idee, nicht gelöste Verbrechen in Zusammenarbeit mit der Kripo in einer eigenen Sendung zu behandeln. (AZ)