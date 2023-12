Wer im Aktiengeschäft unterwegs ist, kann schon einmal für das nächste Jahr vorausplanen. Mit Blick auf Tech-Gigant Apple hat ein Experte sogar schon eine Prognose veröffentlicht.

Apple ist nicht nur ein Tech-Gigant, sondern auch ein Schwergewicht auf dem Aktienmarkt. Die Apple Aktie, ein Barometer für den Erfolg des Unternehmens, zieht ständig die Aufmerksamkeit von Anlegern und Analysten auf sich. In einer Zeit, in der die Technologiebranche rasante Veränderungen und Herausforderungen erlebt, bleibt die Frage, wie sich die Aktie in diesem dynamischen Umfeld positioniert? Ein Experte prognostiziert: Anleger könnten mit der Apple-Aktie im nächsten Jahr gut fahren. Welche Gründe er dafür sieht.

Apple Aktie: Auf Anleger könnten schon bald goldene Zeiten zukommen

Die Apple Aktie hat seit Jahresbeginn eine beeindruckende Performance hingelegt. Wie das Magazin Der Aktionär berichtet, hat die Aktie von Apple seit Jahresbeginn bereits rund 50 Prozent zugelegt und notierte bis vor wenigen Tagen minimal unter ihrem bisherigen Höchststand bei 198,23 Dollar. Dieser Anstieg spiegele nicht nur das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen wider, sondern auch die Resilienz von Apple in einem globalen Markt, der von Unsicherheiten geprägt ist. Trotz der Herausforderungen, die durch wirtschaftliche Schwankungen und geopolitische Spannungen entstehen, habe Apple es geschafft, seine Marktposition zu stärken und weiterhin beeindruckende finanzielle Ergebnisse zu liefern.

Ähnlich sieht es auch Dan Ives, ein Analyst bei Wedbush. Ives, bekannt für seine tiefgreifenden Einblicke in die Tech-Branche, hat kürzlich sein Kursziel für die Apple-Aktie von 240 auf 250 Dollar erhöht. Wie Der Aktionär einschätzt, sieht Ives in der Apple Aktie noch viel mehr Potenzial. Diese Kurszielanhebung, die einem potenziellen Anstieg von etwa 28 Prozent entspricht, basiert auf der Erwartung eines starken iPhone-Geschäfts, insbesondere im Hinblick auf das iPhone 15. Ives bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie und wählt Apple sogar als seinen Top-Pick im Tech-Sektor für das Jahr 2024. Diese Einschätzung unterstreicht das Vertrauen in die Fähigkeit von Apple, trotz der volatilen Marktbedingungen weiter zu wachsen und zu gedeihen.

Lässt das iPhone 15 Apple 2024 durchstarten?

Das iPhone 15 stünde dabei im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie von Apple. Wie Der Aktionär berichtet, verweist Ives insbesondere auf das wieder anziehende iPhone-Geschäft als einen Hauptgrund für seine optimistische Einschätzung der Apple Aktie. "Mit etwa 240 Millionen iPhone-Lieferungen, einer Upgrade-Möglichkeit für das iPhone 15 und einer erneuten Beschleunigung der Dienstleistungen im GJ24 sehen wir dies als die goldene Gelegenheit, die Apple-[Aktie] für das nächste Jahr zu besitzen", zitiert Barron’s Ives.

Diese hohe Zahl an potenziellen Upgrades könnte sowohl die Nachfrage nach dem iPhone 15 als auch das Wachstum der Service-Sparte von Apple beflügeln. Ives spricht von einer "goldenen Gelegenheit", sich mit Apple-Aktien für das neue Jahr einzudecken. Für Anleger, die in Apple-Aktien investieren möchten, bieten die aktuellen Entwicklungen und Prognosen sicher eine interessante Perspektive. Wie wallstreet-online berichtet, stehen US-Aktien kurz vor einem neuen Allzeithoch, und die starken iPhone-Verkäufe könnten der Schlüssel für Apples Erfolg sein.

Wichtig: Die Informationen in diesem Artikel dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Leser sollten vor jeder Anlageentscheidung unabhängige Beratung einholen. Der Autor und Herausgeber übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die auf diesen Informationen basieren.