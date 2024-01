Die Aktie von Mobileye, einem führenden Entwickler von Technologien für autonome Fahrzeuge, hat kürzlich einen erheblichen Einbruch erlebt. Wie kam es zum Einbruch?

Mobileye, ein israelisches Unternehmen, das 1999 gegründet wurde, hat sich zu einem wichtigen Akteur im Bereich der autonomen Fahrzeugtechnologie entwickelt. Nach der Übernahme durch Intel im Jahr 2017 für mehr als 15 Milliarden US-Dollar wurde das Unternehmen von der Börse genommen und im Herbst 2022 wieder an die Börse gebracht. Doch momentan sieht der Aktienkurs von Mobileye alles andere als rosig aus. Welche Gründe dahinter stecken.

Mobileye-Aktie bricht ein - Das sind die Hintergründe

Einer der Hauptgründe für den plötzlichen Einbruch des Aktienkurses von Mobileye ist eine Umsatzwarnung des Unternehmens. Wie heise.de berichtete, warnte Mobileye selbst vor einem massiven Rückgang an Aufträgen, was auf überschüssige Lagerbestände ihrer System-on-Chip (SoC) Komponenten bei den Kunden zurückzuführen ist. Diese Lagerbestände wurden während der Lieferkettenengpässe in den Jahren 2021 und 2022 aufgebaut.

Wie heise.de und auch das Handelsblatt berichten sind die finanziellen Auswirkungen dieser Entwicklung beträchtlich. Für das erste Quartal 2024 werde ein signifikanter Umsatzrückgang im Vergleich zum ersten Quartal 2023 erwartet. Darüber hinaus gehe Mobileye davon aus, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 maximal zwei Milliarden US-Dollar erreichen wird, was 100 Millionen US-Dollar weniger als 2023 und 600 Millionen US-Dollar weniger als von Analysten erwartet ist. Der operative Verlust könnte sich auf rund 400 Millionen US-Dollar fast verzehnfachen.

Die Marktreaktion auf diese Ankündigung war unmittelbar und deutlich. Der Aktionär berichtet, dass die Mobileye-Aktien um 27 Prozent fielen, nachdem die enttäuschende Umsatzprognose für 2024 bekannt gegeben wurde. Dieser Rückgang stelle eine erhebliche Veränderung für Anleger dar, die nach dem Börsengang von Mobileye auf die Ambitionen des Unternehmens im Bereich der autonomen Fahrzeuge gesetzt hatten.

