Die TUI-Gruppe erlebt an der Börse derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung im Hinblick auf die Aktienperformance. Was Mallorca mit dem positiven Aufschwung der Aktie zu tun hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

TUI-Aktie im Aufschwung: Mallorca als Treiber für 2024?

Die TUI-Aktie hat in jüngster Zeit eine beeindruckende Performance hingelegt. Nach der Veröffentlichung starker Geschäftszahlen am 6. Dezember hat sich die Aktie deutlich erholt und zeigt eine anhaltende Aufwärtsbewegung. Das Portal boersennews.de berichtet, dass die Aktie nach dem Durchbruch über den Widerstandsbereich um 5,7 bis 6,0 Euro eine starke Aufwärtsdynamik entwickelt hat.

Und Mallorca, eine der spanischen Baleareninseln, führt die Liste der beliebtesten Mittelstreckenziele von TUI an. "Mallorca liegt bei den Buchungen aktuell meilenweit vorn, und wir erwarten auch in diesem Sommer eine höhere Nachfrage denn je" wird TUI-Deutschlandchef Stefan Baumert in einem Bericht auf finanzen.net zitiert. Auch die Türkei nehme weiter Fahrt auf. "Hier wollen wir erstmals die Marke von einer Million Gäste aus Deutschland überspringen", kündigte Baumert bei der Vorstellung des Sommerprogramms 2024 an.

Die Anzahl der Frühbuchungen bei TUI nehme außerdem wieder zu und überträfe die des Vorjahressommers um 25 Prozent. Für die aktuelle Wintersaison werde bei dem Unternehmen ein deutliches zweistelliges Wachstum bei den Buchungen verzeichnet. Baumert erwartet gegen Ende Dezember 2023 und Anfang Januar 2024 einen weiteren Anstieg der Buchungszahlen. Griechenland, insbesondere die Inseln Kreta, Rhodos und Kos, erfreuten sich bei den Kunden großer Beliebtheit und könnten Rekordzahlen erreichen. Baumert prognostiziert für den kommenden Sommer eine noch stärkere Nachfrage und plant, das Angebot entsprechend zu erweitern.

TUI-Aktie schneidet besser ab als Deutsche Lufthansa

Besonders die starke Nachfrage nach Mallorca-Reisen könnte einen direkten Einfluss auf die Geschäftsaussichten von TUI und damit auch auf die TUI-Aktie haben. Aus der Perspektive der Investoren bietet die TUI-Aktie aufgrund der starken Nachfrage nach beliebten Urlaubszielen und der positiven Geschäftsentwicklung interessante Möglichkeiten. Die Analysten der Deutsche Bank Research sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die TUI-Aktie und haben ihr Kursziel von 10,0 Euro auf 10,5 Euro angehoben, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens widerspiegelt. Im XETRA-Handel war die Aktie zeitweise um 3,04 Prozent auf 7,19 Euro gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie der Deutschen Lufthansa zeigt die TUI-Aktie derzeit eine stärkere Performance. Während TUI von positiven Geschäftszahlen und einer starken Nachfrage nach Urlaubszielen wie Mallorca profitiert, erlebte die Deutsche Lufthansa laut boersennews.de einen Rückschlag, da Gewinnmitnahmen zu einem Rückgang der Aktie führten.

