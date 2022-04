Neue Quarantäne-Regeln in Bayern: Was gilt aktuell?

In Bayern werden die Quarantäne-Regeln geändert. Ab dem 13. April treten einige Lockerungen ein, es gibt aber auch Ausnahmen und einen Appell.

Die Regeln rund um die Corona-Pandemie weichen immer mehr auf und auch in Bayern gibt es nun eine weitere Lockerung. Zum Mittwoch den 13. April 2022 gibt es neue Quarantäne-Regeln im Freistaat. Wir erklären, was sich ändert.

Wie sehen die neuen Quarantäne-Regeln in Bayern aus?

Corona-Isolation in Bayern ab heute nur noch fünf Tage: Die weitreichendste und wichtigste Änderung bei den Corona-Regeln bezüglich der Quarantäne haben mit der Dauer der Coronatänepflicht zu tun. Ab dem 13. April 2022 müssen sich Corona-Infizierte in Bayern nur noch fünf Tage in Quarantäne begeben. Diese fünf Tage sind allerdings verpflichtend - nicht freiwillig. Ein Freitesten aus dieser Quarantäne ist in Bayern nicht mehr notwendig.

Wie ist es mit Quarantäne bei Symptomen?

Eine Freitestung braucht es also nicht mehr, der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) teilte aber mit, dass eine Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden Voraussetzung für das Verlassen der Quarantäne ist. Falls Symptome wie Fieber auch nach den fünf Tagen noch bestehen, müssen die Infizierten weiterhin in Quarantäne bleiben, bis diese 48 Stunden nicht mehr bestehen. Maximal muss ein Infizierter oder eine Infizierte allerdings zehn Tage in Quarantäne bleiben.

"Bestehen nach fünf Tagen noch akute Symptome wie Fieber oder Husten, ist noch von einer Ansteckungsfähigkeit auszugehen. Klingen die Symptome ab, ist es aus fachlicher Sicht geboten, noch 48 Stunden zu warten, bis die Isolation endgültig beendet werden kann", erklärte Christian Weider, der Präsident des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Bayern: Müssen enge Kontaktpersonen in Quarantäne?

Eine Quarantänepflicht für enge Kontaktpersonen gibt es bei den aktuellen Quarantäne-Regelungen in Bayern nicht mehr. Sie entfällt ab dem 13. April vollständig. Das gilt auch für alle nicht geimpften und nicht genesenen Kontaktpersonen.

Gibt es auch Ausnahmen bei der Quarantänepflicht in Bayern?

In den aktuellen Quarantäne-Regelungen sind auch Ausnahmen enthalten. Wenn Corona-Infizierte in einer Klinik oder einem Pflegeheim arbeiten, dann dürfen diese ihre Arbeit erst dann wieder aufnehmen, wenn ein negatives Testergebnis vorgelegt wird. Bei ihnen ist also ein Test zum Ende der Quarantäne verpflichtend, um wieder ins Berufsleben einzusteigen.

Vorgelegt werden muss entweder ein negativer Antigentest oder ein PCR-Test, bei welchem der Ct-Wert über 30 ist.

Gesundheitsminister appelliert an Eigenverantwortlichkeit in der Corona-Quarantäne

Wer nicht in Kliniken oder Pflegeheimen arbeitet, der braucht aktuell in Bayern also keine abschließende Testung mehr. "Gleichwohl appellieren wir an die Menschen, sich verantwortungsvoll zu verhalten. Das heißt, wir empfehlen deshalb, nach Isolationsende noch eine Zeit lang eine Maske zu tragen und Kontakte zu reduzieren", stellte Holetschek klar

Der bayerische Gesundheitsminister appelliert zudem an alle Bürgerinnen und Bürger, sich bei einer Infizierung mit dem Coronavirus verantwortungsbewusst zu verhalten: "Natürlich bitten wir die Infizierten weiterhin, ihre engen Kontakte über ihre Infektion zu informieren. Den engen Kontaktpersonen empfehlen wir zudem, Kontakte zu reduzieren und im Homeoffice zu arbeiten, wenn dies möglich ist, und sich freiwillig fünf Tage lang selbst zu testen."