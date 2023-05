Al Pacino wird mit 83 Jahren noch einmal Vater

Im stolzen Alter von 83 Jahren erwartet Al Pacino sein viertes Kind. Die 29 Jahre alte Partnerin der Schauspiel-Legende soll bereits im achten Monat schwanger sein.

Die US-amerikanische Schauspiel-Legende Al Pacino wird erneut Vater – und zwar im stolzen Alter von 83 Jahren. Er erwartet mit seiner Partnerin Noor Alfallah ein Kind. Das bestätigte ein Sprecher von Pacino mehreren US-Medien. TMZ berichtet, dass die 29 Jahre alte Alfallah bereits im achten Monat schwanger sei.

Alfallah und Pacino sind seit April 2022 ein Paar. Page Six hatte berichtet, dass die beiden während der Corona-Pandemie zusammenfanden. Alfallah soll zuvor den britischen Musiker Mick Jagger gedatet haben.

Pacino wird zum vierten Mal Vater werden. Tochter Julie Marie, die er mit Ex-Freundin Jan Tarrant bekommen hatte, ist 33 Jahre alt. Mit seiner Ex-Partnerin Beverly D'Angelo hat er die 22 Jahre alten Zwillinge Olivia und Anton. Sie gingen aus der Beziehung hervor, die von 1997 bis 2003 hielt.

Al Pacino spricht über das Leben als Vater

In einem Interview mit The New Yorker hatte Pacino 2014 über sein Leben und seine Rolle als Vater gesprochen. "Ich wollte nicht wie mein Vater sein. Ich wollte da sein. Ich bin verantwortlich für meine Kinder. Ich bin ein Teil ihres Lebens. Wenn ich das nicht tue, ist es für mich und sie ärgerlich. Und Vater sein gibt mir viel", sagte er.

Al Pacino wurde in New York als Sohn von Salvatore Pacino geboren, welcher aus der sizilianischen Stadt Corleone stammte. Seine Eltern hatten sich geschieden als Al Pacino zwei Jahre alt war. Er zog daraufhin mit seiner ebenfalls italienischstämmigen Mutter in die Bronx, wuchs aber vor allem bei seinen sizilianischen Großeltern auf.

Der US-Amerikaner hatte sich in der Folge zu einem gefeierten Schauspieler entwickelt. Er galt als einer der besten Charakterdarsteller im amerikanischen Film und Fernsehen seiner Generation. Später arbeitete Pacino auch als Filmregisseur und Filmproduzent. In Erinnerung geblieben sind vor allem seine Rollen in der Trilogie "Der Pate", in "Heat", "Scarface" und in "Der Duft der Frauen". Pacino erhielt im Laufe seiner Karriere unter anderem einen Oscar und den Golden Globe.