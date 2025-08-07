Icon Menü
Alarmierende Entdeckung: PFAS-Chemikalien in Kuhmilch

Gesundheitsgefahr

Tückische PFAS-Chemikalien in Kuhmilch aufgetaucht

Die Schadstoff-Kombination PFAS ist schwer abzubauen und gilt als krebserregend. In der Schweiz wurde PFAS jetzt in Milch festgestellt. Und in einer verseuchten bayerischen Gegend tut sich etwas.
Von Uwe Jauß
    Der Alpaufzug im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden ist berühmt. Doch die Idylle täuscht. Sünden der Vergangenheit werden zu einer großen Belastung.
    Der Alpaufzug im Schweizer Kanton Appenzell Innerrhoden ist berühmt. Doch die Idylle täuscht. Sünden der Vergangenheit werden zu einer großen Belastung. Foto: Gian Ehrenzeller, Keystone/dpa

    Würde man ein Traumbild der Schweiz entwerfen, könnte der Kanton Appenzell Innerrhoden Vorbild sein. Wie ein Aussichtsbalkon liegt er auf den ersten Bergen südlich des Bodensees. Saftige Wiesen, glücklich grasende Kühe, verstreut liegende Höfe, Dörfer – und im Hintergrund das Alpstein-Massiv mit dem 2501 Meter hohen Säntis. Eine heile Welt, in welcher das archaische Ringerfest, der Alpauf- und der Alpabzug des Viehs sowie das Brauchtumstreiben der Silvesterklausen zu den Jahreshöhepunkten zählen.

