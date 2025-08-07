Tückische PFAS-Chemikalien in Kuhmilch aufgetaucht

Würde man ein Traumbild der Schweiz entwerfen, könnte der Kanton Appenzell Innerrhoden Vorbild sein. Wie ein Aussichtsbalkon liegt er auf den ersten Bergen südlich des Bodensees. Saftige Wiesen, glücklich grasende Kühe, verstreut liegende Höfe, Dörfer – und im Hintergrund das Alpstein-Massiv mit dem 2501 Meter hohen Säntis. Eine heile Welt, in welcher das archaische Ringerfest, der Alpauf- und der Alpabzug des Viehs sowie das Brauchtumstreiben der Silvesterklausen zu den Jahreshöhepunkten zählen.

