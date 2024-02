Mann stirbt in den USA durch Alaska-Pocken

In den USA gab es einen ersten Todesfall durch Alaska-Pocken. Ein älterer Mann wurde vermutlich von einer Katze infiziert.

Erst vor ein paar Jahren wurden Alaska-Pocken entdeckt, jetzt gab es zum ersten Mal einen Todesfall. Der ältere Mann, der auch an Krebs erkrankt war und dessen Immunsystem wegen Medikamenten geschwächt war, starb bereits Ende Januar. Laut den Gesundheitsbehörden habe sein geschwächtes Immunsystem möglicherweise zur Schwere seiner Erkrankung beigetragen. Er war im November vergangenen Jahres ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Seit dem ersten registrierten Alaska-Pocken-Fall im Jahr 2015 wurden nur sechs weitere Infektionen in Alaska gemeldet. Die Betroffenen waren nur leicht erkrankt und mussten nicht ins Krankenhaus. Alle lebten in der Gegend um Fairbanks, mehr als 480 Kilometer von der Kenai-Halbinsel entfernt, wo der nun Verstorbene zu Hause war.

Mann an Alaska-Pocken gestorben: Vermutlich durch Katze übertragen

Es ist unklar, wie Alaska-Pocken übertragen werden. Der Betroffene wohnte laut den Behörden allein in einem Waldgebiet und war in letzter Zeit nicht gereist und hatte keine engen Kontakte zu Menschen, die kürzlich gereist oder erkrankt waren. Wissenschaftler halten es für möglich, dass das Virus von Tieren auf Menschen überspringen kann.

Bei Tests wurden bei mehreren Arten von Kleinsäugern in der Region Fairbanks Hinweise auf aktuelle oder frühere Infektion gefunden. Der verstorbene Mann hatte vor seinem Tod eine streunende Katze in seinem Haus versorgt. Diese war allerdings negativ auf Alaska-Pocken getestet worden. Doch sie jagte kleine Säugetiere und kratzte den Mann häufig. Sie habe das Virus womöglich über ihre Krallen übertragen. Es wurde ein auffälliger Kratzer in der Nähe der Achselhöhle des Mannes entdeckt.

Hautausschlag gilt als Symptom der Alaska-Pocken

Dort ist auch das erste Symptom der Alaska-Pocken, eine rote Läsion, aufgetreten. Generell gehören zu den Symptomen Hautausschlag, geschwollene Lymphknoten und Gelenk- oder Muskelschmerzen.

