"Alchemy of Souls" auf Netflix: Infos zu Folgen, Besetzung und Handlung

"Alchemy of Souls" ist eine koreanische Fantasy-Serie auf Netflix. Wann erscheint die nächste Folge? Hier gibt es die Infos rund um Episoden, Besetzung und Handlung.

Die Serie "Alchemy of Souls" nimmt die Zuschauer mit in die Fantasy-Welt von Daeho. Die Geschichte rund um Magie und Körperwechsel erstreckt sich über 20 Episoden, die in Deutschland wöchentlich auf Netflix veröffentlicht werden.

Wann erscheint die nächste Folge von "Alchemy of Souls"? Worum geht es in der Handlung? Wer gehört zu Besetzung? Hier finden Sie die Infos und auch einen Trailer.

"Alchemy of Souls": Folgen und Termine auf Netflix

Die 20 Folgen von "Alchemy of Souls" wurden auf Netflix nicht auf einen Schlag veröffentlicht. Stattdessen erscheinen seit dem 23. Juli 2022 an jedem Samstag zwei neue Episoden der Fantasy-Serie. Wann erscheint die nächste Folge? Hier gibt es die Übersicht über alle Termine:

Folge 1: 23. Juli 2022

Folge 2: 23. Juli 2022

Folge 3: 30. Juli 2022

Folge 4: 30. Juli 2022

Folge 5: 6. August 2022

Folge 6: 6. August 2022

Folge 7: 13. August 2022

Folge 8: 13. August 2022

Folge 9: 20. August 2022

Folge 10: 20. August 2022

Folge 11: 27. August 2022

Folge 12: 27. August 2022

Folge 13: 3. September 2022

Folge 14: 3. September 2022

Folge 15: 10. September 2022

Folge 16: 10. September 2022

Folge 17: 17. September 2022

Folge 18: 17. September 2022

Folge 19: 24. September 2022

Folge 20: 24. September 2022

Handlung der Serie "Alchemy of Souls" aus Korea

Die Serie spielt im fiktiven Land Daeho, das laut Serie auf keiner Karte gefunden werden kann. Hier leben auch Magier, die starke Kämpfer sind. Die Handlung dreht sich vor allem um die titelgebende Alchemie der Seelen, mit der die Seelen zweier Menschen getauscht werden können.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die starke Schattenmörderin Nak-su, die schwer verletzt wird und ihre Seele in einen anderen Körper rettet. Da dieser schwach ist, benötigt sie aber Hilfe, um ihre alten Kräfte wiederzuerlangen.

Ihr Schicksal ist bald mit dem des jungen Mannes Jang Uk verbunden, der der Sohn eines mächtigen Magiers ist. Sein Vater hat aber die Energiekanäle von Uk verschlossen, sodass er keinen Zauberspruch ausführen kann. Nak-su und Uk merken schnell, dass sie sich gegenseitig helfen können - während gleichzeitig der Frieden in Daeho von einer Verschwörung bedroht wird.

Trailer zu "Alchemy of Souls"

Mehr Einblicke in die Handlung von "Alchemy of Souls" gibt es offizielle Netflix-Trailer.

Besetzung von "Alchemy of Souls": Schauspieler im Cast

Das sind die wichtigsten Schauspieler und Schauspielerinnen in der Besetzung von "Alchemy of Souls":

Lee Jae-wook als Jang Uk

als Jang Uk Jung So-min als Mu-deok / Nak-su

Hwang Min-hyun as Seo Yul

Yoo In-soo als Park Dang-gu

Arin als Jin Cho-yeon

Yoo Jun-sang als Park Jin

Joo Sang-wook als Jang Gang

Jo Jae-yoon als Jin Mu

"Alchemy of Souls" im Stream auf Netfix

Während "Alchemy of Souls" in Korea vom TV-Sender tvN gezeigt wird, lässt sich die Serie in Deutschland auf Netflix sehen. Damit ist ein Abo nötig, das je nach Ausführung zwischen 7,99 und 17,99 Euro im Monat kostet und monatlich kündbar ist.

Kommt "Alchemy of Souls", Staffel 2?

Neben Teil 1 mit 20 Folgen soll es auch einen Teil 2 von "Alchemy of Souls" mit zehn weiteren Episoden geben. Ein Start-Termin ist noch nicht bekannt, ein Release im Jahr 2023 ist aber wahrscheinlich. (sge)