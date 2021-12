Alessa-Luisa Naujoks: Das ist die neue ntv-Sportmoderatorin

Es gibt einen Neuzugang im ntv-Sport: Alessa-Luisa Naujoks ist seit Dezember 2021 die neue Sportmoderatorin bei ntv. Hier finden Sie alle Infos zu Alessa-Luisa Naujakos im Porträt.

Die Sportabteilung bei ntv bekommt Zuwachs: Alessa-Luisa Naujoks wird dem Sender als neue Sportmoderatorin ab Dezember 2021 zur Seite stehen. In der Vergangenheit konnte die Moderatorin schon einige Erfahrungen im Bereich der Sportredaktion bei RTL und ntv sammeln.

Wir zeigen Ihnen alle wichtigen Infos zu der neuen Sportmoderatorin Alessa-Luisa Naujoks.

Alessa-Luisa Naujoks: Das ist die ntv-Sportmoderatorin im Porträt

Am 17. Dezember 2021 wurde Alessa-Luisa Naujoks als neue Sportmoderatorin bei ntv eingeführt. Die 29-Jährige ist bereits seit 2019 im Sportressort bei RTL Deutschland tätig. Dort wird sie auch in Zukunft, neben ihrer neuen Rolle als Sportmoderatorin bei ntv, Beiträge als Multimedia-Sportredakteurin für RTL, ntv und auch für RTL.de und ntv.de produzieren.

Video: ProSieben

Bevor Alessa-Luisa Naujoks ihre Karriere bei RTL Deutschland begann, studierte sie Journalismus in Hannover. Im Anschluss absolvierte sie ein zweijähriges Volontariat in der ran-Sportredaktion in Unterföhring bei München.

Das Team von ntv freut sich auf den Neuzugang in der Sportmoderation. Im Gespräch mit RTL sagt die ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje: "Wir freuen uns, dass mit Alessa-Luisa Naujoks eine kompetente Journalistin und leidenschaftliche Sportexpertin unser Team aus Sportmoderatorinnen und Sportmoderatoren verstärkt. Mit ihrer breitgefächerten Sport-Expertise und besonderen Leidenschaft für die Formel 1 passt sie perfekt zu den ntv Sportnachrichten."

Alessa-Luisa Naujos: Formel 1 ist ihre größte Leidenschaft

Im Interview mit RTL verrät die Sportmoderatorin, dass sie seit ihrer Kindheit großer Formel 1-Fan sei. Der Motorsport habe sie auch dazu bewegt, über ihre Leidenschaft, den Sport, zu berichten. Alessa-Luisa Naujos sagt, dass Sport jeden Tag aufs Neue Millionen von Menschen mitreiße, bemerkenswerte Emotionen hervorrufe und die Menschen verbinde. Ihre Leidenschaft und Liebe zum Sport möchte sie nutzen, um den Zuschauern beeindruckende Bilder und die spannendsten und aktuellesten Nachrichten aus der Sportwelt zu zeigen.

Alessa-Luisa Naujos ist sehr dankbar, ntv in der Sportberichterstattung künftig unterstützen zu dürfen. Vor die Kamera hat es die 29-Jährige schon immer gezogen und das hat sie nun mit ihrer neuen Rolle als Sportmoderatorin geschafft. Inspiration für ihren Job sei unter anderem das Motto des Formel-1-Rekorweltmeisters Lewis Hamiltion: 'Still we rise'. Es habe sie an ihren großen Traum als Sportmoderatorin glauben lassen, der nun verwirklicht wurde.

ntv-Sportmoderatoren: Das sind die Kollegen von Alessa-Luisa Naujos

Birgit von Bentzel: Die Nürnbergerin ist seit 2010 als Sportmoderatorin bei ntv tätig.

Die Nürnbergerin ist seit 2010 als Sportmoderatorin bei ntv tätig. Nico Holter : Der studierte Sportwissenschaftler ist bereits seit 2008 Teil des Sportmoderatoren-Teams bei ntv.

Der studierte Sportwissenschaftler ist bereits seit 2008 Teil des Sportmoderatoren-Teams bei ntv. Christine Langer : Seit 2015 moderiert die Kölnerin den Sport bei ntv.

: Seit 2015 moderiert die Kölnerin den bei ntv. Timo Latsch : 2005 trat er seine Tätigkeit als Redakteur und Sportmoderator bei ntv an. Seit 2009 ist er zusätzlich stellvertretender Leiter des RTL /ntv Sportpools.

2005 trat er seine Tätigkeit als Redakteur und Sportmoderator bei ntv an. Seit 2009 ist er zusätzlich stellvertretender Leiter des /ntv Sportpools. Rolf Niebuhr : Zu Beginn seiner Karriere bei ntv war er als Nachrichtensprecher tätig. Jetzt unterstützt er den Sender auch als Sportmoderator.

Zu Beginn seiner Karriere bei ntv war er als Nachrichtensprecher tätig. Jetzt unterstützt er den Sender auch als Sportmoderator. Daniel Schüler : Neben seiner Rolle als Sportmoderator bei ntv ist Daniel Schüler auch als Netzreport, Digitalexperte und als Moderator von "ntv Corona Spezial" zu sehen.