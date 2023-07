Ryan Reynolds bringt Alf zurück auf den Bildschirm

Schauspieler Ryan Reynolds bringt die Sitcom Alf zurück. Bei dem sogenannten "Caturday"-Marathon werden alten Folgen, Kurzfilme und ein Podcast gezeigt.

Alf kehrt zurück auf den Bildschirm – und das dank Schauspieler Ryan Reynolds. Der Hollywoodstar lässt die 80er-Jahre-Sitcom laut People in Zusammenarbeit mit Alf-Schöpfer Paul Fusco und den Shout! Studios über seinen Streamingdienst Maximum Effort Channel wieder aufleben. Bei dem sogenannten "Caturday"-Marathon (der Name bezieht sich auf den unstillbaren Hunger der Figur nach Katzen) werden alten Folgen, Kurzfilme und ein Podcast ("Pawdcast") gezeigt. In den Kurzfilmen soll für Sponsoren geworben werden.

"Bei Maximum Effort lieben wir es, Risiken einzugehen und die Grenzen zwischen Shows und Sponsoring zu verwischen, weil wir glauben, dass beide gleichermaßen unterhaltsam sein können", so Reynolds laut People. "Neben meiner irrationalen Liebe zu Alf als Kind war einer der Gründe, warum wir diese Show lizenziert haben", erklärt der Schauspieler.



Los geht es am kommenden Samstag (29. Juli). Reynolds veröffentlichte auf Instagram ein Video als Programmvorschau. Darin diskutieren Alf und Eric über verschiedene Produkte und Dienstleistungen. Alf meldet das Duo bei Fubo, einem Sponsor, an. Zudem flippt er wie gewohnt aus, als er sich selbst in einem alten Clip im Fernseher sieht: "Wow!", schreit er. "Wer ist dieser hübsche Teufel?"

"Alf" zählt zu beliebtesten Sitcoms der 80er-Jahre

"Alf" ist eine der beliebtesten Sitcoms der 80er-Jahre. Darin geht es um das Leben des Protagonisten, der in die Garage des Vorstadthauses der Familie Tanner gefallen ist. Hinter der ikonischen Show steht der Puppenspieler Paul Fusco, der das Format gemeinsam mit Tom Patchett entwickelt hat.

Bereits im Jahr 2018 hatte Warner Bros. verkündet, sich in einem frühen Entwicklungsstadium für ein Reboot zu befinden. Doch die Pläne wurden noch im selben Jahr wieder verworfen.