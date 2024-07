„Alf“-Star Benji Gregory tot im Auto aufgefunden

Der Kinderschauspieler Benji Gregory, der durch seine Rolle des Jungen Brian Tanner in der Serie „Alf“ Bekanntheit erlangte, starb im Alter von 46 Jahren. Bereits am 13. Juni wurde der Ex-Schauspieler nach Angaben des US-amerikanischen News-Portals TMZ tot in seinem Auto auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in Arizona aufgefunden.

Alf-Star Benji Gregory starb vermutlich an einem Hitzschlag

Seine Angehörigen gehen davon aus, dass Gregory am Vortag die Bankfiliale besuchte, bevor er in sein Auto zurückkehrte, dort einschlief und an einem Hitzschlag starb. In Arizona herrschte zu dem Zeitpunkt eine Hitzewelle, die Temperaturen stiegen am 12. Juni über 40 Grad Celsius. Neben Gregory fanden sie auch seinen Assistenzhund Hans tot im Auto auf.

Gregory habe an Depressionen, einer bipolaren Störung und Schlafstörungen gelitten, berichtete seine Schwester Rebecca Hertzberg-Pfaffinger TMZ. Dadurch habe ihr Bruder teilweise tagelang nicht geschlafen. Die genaue Todesursache wird momentan noch ermittelt.

Gregory spielte den Familiensohn Brian Tanner in Alf

Als Brian Tanner spielte Gregory in den 80er-Jahren in über 100 Episoden der Kultserie „Alf“ mit, in der das Leben der Familie Tanner gemeinsam mit dem titelgebenden Alien begleitet wird. Nach dem Ende der Serie studierte Gregory in San Francisco und trat der Army als Meteorologe bei.