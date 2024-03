Arbeitslosengeld-Auszahlung im April 2024: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Die Arbeitslosengeld-Auszahlungen folgen einem festen Turnus. Wegen der Osterfeiertage verzögert sich die Auszahlung im April. Wann ist Geld auf dem Konto?

Das Arbeitslosengeld, auch ALG 1 genannt, ist eine Leistung, die sich von Sozialleistungen wie dem Bürgergeld deutlich abhebt. Denn genau wie die gesetzliche Rente zählt die Arbeitslosenversicherung als eine Sozialversicherung. Bedingung ist laut der Bundesagentur für Arbeit die sogenannte Anwartschaftszeit. Das bedeutet, Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld müssen zuvor einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen sein.

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht, zahlt die Agentur für Arbeit einen bestimmten Prozentsatz des vorherigen Gehalts. Doch wann ist der ALG-Auszahlungstermin für April 2024?

Was ist Arbeitslosengeld und wer bekommt es?

Wer arbeitslos ist und innerhalb der vergangenen 30 Monate vor Beginn der Arbeitslosigkeit mindestens zwölf Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, hat Anspruch auf Arbeitslosengeld beziehungsweise ALG 1, so schreibt es die Bundesagentur für Arbeit. Wie viel Geld berechtigte Empfängerinnen und Empfänger dann bekommen, hängt unter anderem davon ab, wie viel sie zuvor verdient, ob sie Kinder sie haben und welcher Steuerklasse sie angehören.

Anders als beim Bürgergeld, bei dem sich die Höhe nach einem Regelsatz richtet, ist beim Arbeitslosengeld das vorherige Gehalt für die Höhe der Leistung ausschlaggebend und beträgt 60 oder 67 Prozent des bisherigen Netto-Gehalts. Ein Minijob - diese sind in der Regel in der Arbeitslosenversicherung nicht beitragspflichtig - würde laut der Bundesarbeitsagentur demnach nicht berücksichtigt werden. Doch wann sind die ALG-Auzahlungstermine 2024, und wann ist das Geld im April auf dem Konto?

Arbeitslosengeld-Auszahlung im April 2024: ALG 1 wegen Osterfeiertage später auf dem Konto

Grundsätzlich gilt: ALG 1 wird rückwirkend für den vergangenen Monat ausbezahlt und sollte in der Regel am ersten Werktag eines Monats verfügbar sein, so die Bundesagentur für Arbeit auf Nachfrage unserer Redaktion. Für den April bedeutet das wiederum, dass am Dienstag, 2. April 2024, das Arbeitslosengeld für den Monat April auf dem Konto eingegangen sein sollte. Der Hintergrund: Der 1. April ist Ostermontag, weshalb sich die ALG-Auszahlung um einen Tag verzögert.

Übrigens: Wie hoch der ALG-Anspruch bei einem vorherigen Netto-Gehalt von 2000 Euro ist, haben wir Ihnen beispielhaft ausgerechnet. Gutverdiener sollten zudem beachten, dass es ähnlich wie bei der Beitragsbemessungsgrenze der Rente auch beim Arbeitslosengeld einen Höchstsatz gibt. Die Auszahlungstermine anderer Sozialleistungen folgen zudem ebenfalls einem bestimmten Turnus. So etwa die Bürgergeld-Auszahlungstermine für 2024.