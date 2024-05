Wer seinen Job verliert, fragt sich häufig, wie lange er Arbeitslosengeld beziehen kann. Was für 59-Jährige gilt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Der Verlust des Arbeitsplatzes ist in jedem Alter eine Herausforderung, kann aber besonders beunruhigend sein, wenn der Ruhestand nicht mehr allzu fern ist. Für Menschen im Alter von 59 Jahren stellt sich daher eine entscheidende Frage: Wie lange können sie auf finanzielle Unterstützung in Form von Arbeitslosengeld zählen? In Deutschland hängt die Höchstdauer des Bezugs stark vom Alter und der Dauer der vorherigen Beschäftigungszeiten ab. In diesem Artikel geben wir einen detaillierten Überblick über die geltenden Regelungen und die spezifischen Ansprüche, die Arbeitnehmer in dieser Lebensphase erwarten können.

Arbeitslosengeld mit 59 Jahren: Wie lange kann man es bekommen?

In diesem Paragrafen ist auch die Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld festgeschrieben, welche auch die Bundesagentur für Arbeit noch einmal auf ihrer Website darlegt:

Versicherungspflicht in den letzten 5 Jahren Alter Höchstanspruchsdauer mindestens 12 Monate

6 Monate mindestens 16 Monate

8 Monate mindestens 20 Monate

10 Monate mindestens 24 Monate

12 Monate mindestens 30 Monate ab 50 Jahren 15 Monate mindestens 36 Monate ab 55 Jahren 18 Monate mindestens 48 Monate ab 58 Jahren 24 Monate





ALG 1 mit 59 Jahren - so lange bekommen Sie es

Wenn jemand im Alter von 59 Jahren seinen Job verliert, fällt die Person damit unter die Regelung für Personen ab 58 Jahren. Laut den Informationen der Bundesagentur für Arbeit hat eine Person in diesem Alter Anspruch auf Arbeitslosengeld für eine maximale Dauer von 24 Monaten, sofern sie mindestens 48 Monate, also vier Jahre, innerhalb der letzten fünf Jahre versicherungspflichtig beschäftigt war. Gleiches gilt auch für Menschen, die mit 60 Jahren und mit 62 Jahren arbeitslos werden.

Das bedeutet konkret, dass eine 59-jährige Person, die die Bedingung von mindestens 48 Monaten Versicherungspflicht erfüllt, bis zu zwei Jahre lang in Deutschland Arbeitslosengeld beziehen kann. Diese Regelung soll Menschen, die sich näher am Ruhestand befinden, einen längeren Zeitraum finanzieller Sicherheit bieten, während sie entweder eine neue Beschäftigung suchen oder sich auf den Ruhestand vorbereiten.