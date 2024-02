ALG 1: In dieser Altersgruppe gibt es die meisten Empfänger

Einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben in Deutschland viele Arbeitnehmer, wenn sie ihren Job verlieren. Doch wie alt sind diese Menschen eigentlich?

Laut der Bundesagentur für Arbeit haben im Januar 2024 ungefähr eine Million Menschen Arbeitslosengeld 1 bezogen, kurz ALG 1. Doch: Wie alt sind diese Menschen eigentlich? Die Antwort auf diese Frage lesen Sie hier.

AlG 1 nach Alter: In diesen Altersgruppen gibt es die meisten Empfänger

Die Arbeitslosenzahlen ändern sich ständig. Manche ALG 1-Empfänger finden keinen Job und wechseln zum Bürgergeld. Andere finden wieder eine Anstellung und verschwinden aus der Statistik. Doch für den Juni 2021 hat die Bundeszentrale für Politische Bildung eine Momentaufnahme über die soziale Situation von Arbeitslosengeld-Empfängern in Deutschland veröffentlicht. Darin findet sich auch eine Tabelle, die ALG-1-Empfänger in Altersgruppen unterteilt:

Im Juni 2021 gab es in Deutschland insgesamt 826.851 Arbeitslosengeldempfänger.

insgesamt 826.851 Arbeitslosengeldempfänger. Die große Mehrheit davon waren 55 und älter - und zwar insgesamt 307.860 Menschen.

162.175 Menschen waren zwischen 25 und 35.

151.111 Menschen waren zwischen 45 und 55.

148.869 Menschen waren zwischen 35 und 45.

Und 56.834 Menschen waren jünger als 25.

Die meisten Arbeitslosengeldempfänger waren also 55 und älter.

Ältere sind in Deutschland stärker von Arbeitslosigkeit betroffen

Im Juni 2021 waren die meisten ALG 1-Empfänger 55 Jahre alt oder älter. Und tatsächlich sind ältere Menschen in Deutschland stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als der Durchschnitt. Das hat zuletzt auch eine Studie über die Situation von Älteren am Arbeitsmarkt gezeigt, die die Bundesagentur für Arbeit im April 2022 veröffentlicht hat.

Auf der eine Seite, so die Autoren der Studie, bestehe am Arbeitsmarkt ein erhöhtes Interesse an älteren Menschen. Denn ihr beruflicher Erfahrungsschatz sei aufgrund des Bedarfs an gut qualifizierten Fachkräften und des demografischen Wandels von unschätzbarem Wert. Doch auf der anderen Seite nehmen Anforderungen und Belastungen in der Arbeitswelt zu. "Dies stellt alle vor Herausforderungen, lebensältere Personen aber unter Umständen stärker als Jüngere."

Übrigens: Die Höhe des Arbeitslosengeldes hängt nicht nur von vielen Faktoren ab. Es gelten auch bestimmte Voraussetzungen für ALG 1. Außerdem bekommt man das Geld nicht ewig lang: Es gibt eine sogenannte Höchstanspruchsdauer. Und wer fristlos gekündigt wird, muss sogar mit einer Sperrfrist rechnen. Wer dagegen selbst gekündigt hat, kann die Sperrfrist unter Umständen umgehen.