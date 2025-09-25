„Alice in Borderland“, Staffel 3: Start, Handlung, Besetzung und Trailer

Staffel 2 von „Alice in Borderland“ ging kurz vor Weihnachten 2022 bei Netflix an den Start. Kurz darauf wurde bereits die dritte Staffel der koreanischen Mystery-Serie bestätigt. Eine große Überraschung ist das nicht, denn die Serie eroberte nicht nur die Herzen der Manga-Fans, sondern erhielt auch gleich mehrere Asian Academy Creative Awards – unter anderem für die beste Regie und die beste Kameraführung. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Infos rund um Start, Handlung und Besetzung der 3. Staffel von „Alice in Borderland“ zusammengetragen. Außerdem gibt es einen Trailer zu den neuen Folgen.

Start von „Alice in Borderland“, Staffel 3

Staffel 3 von „Alice in Borderland“ ist an den Start gegangen. Seit dem 25. September 2025 laufen die neuen Folgen auf der Streaming-Plattform Netflix. Damit folgt die dritte Staffel mit einigem zeitlichem Abstand auf ihre beiden Vorgänger.

Die erste Staffel war nämlich am 10. Dezember 2020 erschienen, die zweite folgte am 22. Dezember 2022. In diesem Abstand ging es jedoch nicht weiter. Spekulationen, denen zufolge Staffel 3 im Dezember 2024 erscheinen sollte, wurden schnell zu Schall und Rauch. Seit September 2025 geht es nun aber offiziell weiter.

„Alice in Borderland“: Folgen und Sendetermine von Staffel 3

Staffel 3 von „Alice in Borderland“ besteht aus acht einzelnen Episoden à 50 Minuten, die alle am selben Tag erschienen sind und keinen spezifischen Titel haben. Hier einmal die Folgen im Überblick:

Folge 1: 25. September 2025

Folge 2: 25. September 2025

Folge 3: 25. September 2025

Folge 4: 25. September 2025

Folge 5: 25. September 2025

Folge 6: 25. September 2025

Folge 7: 25. September 2025

Folge 8: 25. September 2025

Was geschau bisher bei „Alice in Borderland“?

Staffel 2 war von Netflix mit den Worten angekündigt worden: "Die Spiele sind tödlicher und die Welt wilder und grausamer". Diesen Satz können wir für die acht Folgen guten Gewissens unterschreiben.

Wie kam das alles? Staffel 1 fing damit an, dass Ryōhei Arisu sich ohne Vorwarnung in einem nahezu völlig entvölkerten Tokio wiederfand. Eine geheime Macht zwang ihn, sich an risikanten Spielen zu beteiligen, um nicht den unbekannten Spielleitern zum Opfer zu fallen.

Er verbündete sich schließlich mit Yuzuha Usagi. Im Team mit dieser sportlichen jungen Frau konnte er bisher die Spiele und andere brenzlige Situationen meistern. Dadurch gelang es den beiden, Spielkarten der Farben Kreuz, Pik, Herz und Karo mit Werten bis maximal 10 sammeln. Ihnen ist klar: Sie müssen auch die noch fehlenden Karten Bube, Dame, König (und Ass?) gewinnen. Nur so können sie herausfinden, was in Tokio eigentlich los ist.

Im Lauf der bisherigen Story von "Alice in Borderland" wurde mit Mira Kano wenigstens eine der Personen enttarnt, die vermutlich hinter dem Ganzen stecken. Wie geht es weiter? Im Endspiel der vorigen Staffel mussten die Helden drei Runden Croquet gewinnen, um zu überleben. Doch allzu weit sind sie nicht gekommen... Den Rest verschweigen wir Ihnen hier, um keinen Spoiler loszutreten.

„Alice in Borderland“: Handlung von Staffel 3

Worum es in der dritten Staffel geht, blieb lange unklar. Laut ScreenRant exisitieren – im Gegensatz zu den ersten beiden Staffeln – nun keine Vorlagen mehr, da alle "Alice in Borderland"-Mangas bereits adaptiert wurden. Lediglich eine Kurzgeschichte namens "Alice in Borderland: Retry" ist noch übrig. Inwieweit diese allerdings tatsächlich als Inspiration dienen wird, ist fraglich: Neben der Tatsache, dass sie sehr kurz ist, dreht sie sich einzig um Arisu.

Zudem haben sich mit dem Ende von Staffel 2 verschiedene Konflikte gelöst und den Hauptcharakteren wurde ein Happy End gegeben. Wenig deutete daher auf eine Fortsetzung hin, wäre da nicht die Joker-Karte. Arisu befindet sich im Staffelfinale von Season 2 in der echten Welt, zusammen mit allen anderen Spielern, die ein Verbleib in Borderland abgelehnt haben. Geht es nun dort weiter? Zumindest der Anfang der dritten Staffel wird wohl in der "Real World" stattfinden.

Besetzung von „Alice in Borderland“, Staffel 3: Welche Schauspieler sind im Cast?

Folgende Schauspielerinnen und Schauspieler wurden bereits vor dem Staffelstart offiziell bestätigt, in der dritten Staffel von "Alice in Borderland" mit von der Partie zu sein:

Kento Yamazaki als Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya als Yuzuha Usagi

Hayato Isomura als Sunato Banda

Ayaka Miyoshi als Ann Rizuna

Katsuya Maiguma als Oki Yaba

Koji Ohkura

Risa Sudou als Mira Kano

Hiroyuki Ikeuchi

Tina Tamashiro

Kotaro Daigo

Hyunri

Sakura Kiryu

Yugo Mikawa

Joey Iwanaga

Akana Ikeda

Kento Kaku

Trailer zu Staffel 3 von "Alice in Borderland"

Auf YouTube steht ein offizieller Trailer zu „Alice in Borderland“, Staffel 3, zur Verfügung. Hier bekommen Sie schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Folgen: