"Alice in Borderland", Staffel 3: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Kaum ist Staffel 2 von "Alice in Borderland" kurz vor Weihnachten bei Netflix an den Start gegangen, überschlagen sich bereits die Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung. Wird es eine Staffel 3 der japanischen Mysterie-Serie gegeben? Die meisten Experten halten das für äußerst wahrscheinlich, denn die Serie eroberte nicht nur die Herzen und Streaming-Abrufe der Manga-Fans, sondern auch gleich mehrere Asian Academy Creative Awards - unter anderem für die beste Regie und die beste Kameraführung. Hier erfahren Sie, was bereits zur Staffel 3 bekannt ist.

Start von "Alice in Borderland", Staffel 3

Der Start-Termin der Staffel 3 von "Alice in Borderland" ist noch nicht bekannt. Bestätigt ist die dritte Staffel aber durch Netflix seit Ende September 2023. In einem Post auf X (vormals Twitter) des Streaminganbieters heißt es: "You may draw another card. Alice in borderland will return for Season 3!"

Zuvor gab es wilde Spekulationen: Über Social Media sind Bilder von Postern geteilt worden, auf denen neben dem Netflix-Logo zwei Kartenreihen á fünf Spielkarten zu sehen waren. Versteckt hat sich darin ein Code: "Alice three", wie es bei What's on Netflix heißt.

Die erste Staffel war am 10. Dezember 2020 erschienen, die zweite folgte am 22. Dezember 2022. In diesem Abstand ging es aber nicht weiter. Spekulationen, dass Staffel 3 im Dezember 2024 erscheint, wurden schnell zu Schall und Rauch. Netflix hat jetzt jedoch bestätigt, dass die dritte Staffel im Jahr 2025 erscheinen wird. Sobald der genaue Starttermin feststeht, werden wir hier berichten.

Wie ist die Handlung von "Alice in Borderland"?

Staffel 2 war von Netflix mit den Worten angekündigt worden: "Die Spiele sind tödlicher und die Welt wilder und grausamer". Diesen Satz können wir für die acht Folgen guten Gewissens unterschreiben.

Wie kam das alles? Staffel 1 fing damit an, dass Ryōhei Arisu sich ohne Vorwarnung in einem nahezu völlig entvölkerten Tokio wiederfand. Eine geheime Macht zwang ihn, sich an risikanten Spielen zu beteiligen, um nicht den unbekannten Spielleitern zum Opfer zu fallen.

Er verbündete sich schließlich mit Yuzuha Usagi. Im Team mit dieser sportlichen jungen Frau konnte er bisher die Spiele und andere brenzlige Situationen meistern. Dadurch gelang es den beiden, Spielkarten der Farben Kreuz, Pik, Herz und Karo mit Werten bis maximal 10 sammeln. Ihnen ist klar: Sie müssen auch die noch fehlenden Karten Bube, Dame, König (und Ass?) gewinnen. Nur so können sie herausfinden, was in Tokio eigentlich los ist.

Im Lauf der bisherigen Story von "Alice in Borderland" wurde mit Mira Kano wenigstens eine der Personen enttarnt, die vermutlich hinter dem Ganzen stecken. Wie geht es weiter? Im Endspiel der vorigen Staffel mussten die Helden drei Runden Croquet gewinnen, um zu überleben. Doch allzu weit sind sie nicht gekommen... Den Rest verschweigen wir Ihnen hier, um keinen Spoiler loszutreten.

"Alice in Borderland", Staffel 3: Was ist zur Handlung bekannt?

Worum es in der dritten Staffel gehen wird, bleibt abzuwarten. Laut ScreenRant exisitieren - im Gegensatz zu den ersten beiden Staffeln - nun keine Vorlagen mehr, da alle "Alice in Borderland"-Mangas bereits adaptiert wurden. Lediglich eine Kurzgeschichte namens "Alice in Borderland: Retry" ist noch übrig. Inwieweit diese allerdings tatsächlich als Inspiration dienen wird, ist fraglich: Neben der Tatsache, dass sie sehr kurz ist, dreht sie sich einzig um Arisu.

Zudem haben sich mit dem Ende von Staffel 2 verschiedene Konflikte gelöst und den Hauptcharakteren wurde ein Happy End gegeben. Wenig deutete daher auf eine Fortsetzung hin, wäre da nicht die Joker-Karte. Arisu befindet sich im Staffelfinale von Season 2 in der echten Welt, zusammen mit allen anderen Spielern, die ein Verbleib in Borderland abgelehnt haben. Geht es nun dort weiter? Zumindest der Anfang der dritten Staffel wird wohl in der "Real World" stattfinden.

Besetzung von "Alice in Borderland", Staffel 3: Welche Schauspieler sind im Cast?

Wie ScreenRant schreibt, gelten einzig Kento Yamazaki und Tao Tsuchiya als bestätigt, auch in der dritten Staffel von "Alice in Borderland" mit von der Partie zu sein.

Im Überblick: Folgende Schauspieler werden sicher auch in Staffel 3 zu sehen sein:

Kento Yamazaki als Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya als Yuzuha Usagi

Auf wen sich die Fans von "Alice in Borderland" noch freuen dürfen, ist bislang noch unklar. Wir verlassen uns hier einfach mal auf die bewährte Regel, dass man niemandem aus einem Team herausholt, das gerade einen Lauf hat. Also: Bisher waren unter vielen anderen diese Darsteller und Darstellerinnen zu sehen:

Nijiro Murakami als Shuntaro Chishiya

Yuri Tsunematsu als Akane Heiya

Hayato Isomura als Sunato Banda

Katsuya Maiguma als Oki Yaba

Ayaka Miyoshi als Ann Rizuna

Dori Sakurada als Suguru Niragi

Aya Asahina als Hikari Kuina

Yutaro Watanabe als Kodai Tatta

Ayame Misaki als Saori Shibuki

Riisa Naka als Mira Kano

Mizuki Yoshida

Tsuyoshi Abe

Nobuaki Kaneko

Sho Aoyagi

Riisa Naka

Tomohisa Yamashita

Yuki Morinaga

Keita Machida

Shuntaro Yanagi

Kai Inowaki

Honami Sato

Trailer zu "Alice in Borderland"

Naturgemäß können wir mit einen Trailer zu Staffel 3 noch nicht dienen. Wie wäre es bis dahin mit diesem?