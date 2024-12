Mann baut betrunken Unfall auf Autobahnzubringer

Ein Autofahrer hat betrunken einen Unfall auf einem Autobahnzubringer in Mannheim gebaut. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,4 Promille, wie die Polizei mitteilte.

Der 58-Jährige fuhr am Freitagnachmittag auf dem Zubringer zu der Autobahn 656 in Richtung Heidelberg, als er den Angaben nach die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach links von der Straße abkam. Hier rutschte er ungefähr 100 Meter mit seinem Auto an der Leitplanke entlang. Verletzt wurde niemand.

Das Auto kam hinter der Leitplanke auf einem Grünstreifen zum Stehen. Es entstand ein Schaden von ungefähr 10.000 Euro.