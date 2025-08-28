Icon Menü
Alkohol am Steuer: Zwei Menschen schwer verletzt - Ermittlungen gegen Fahrerin

Alkohol am Steuer

Zwei Menschen schwer verletzt - Ermittlungen gegen Fahrerin

Ein Auto überschlägt sich, als es von der Fahrbahn abkommt. Wie es dazu kam, ist noch unklar.
    Ein Verkehrsunfall endet mit schweren Folgen für zwei Insassen - die Fahrerin erleidet einen Schock. (Symbolbild)
    Ein Verkehrsunfall endet mit schweren Folgen für zwei Insassen - die Fahrerin erleidet einen Schock. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße im Main-Kinzig-Kreis sind zwei Insassen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 21-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache am Mittwochabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich daraufhin und kam auf einem Acker zum Stehen.

    Ihre beiden Mitfahrer, 21 und 22 Jahre alt, wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 21-jährige Fahrerin, die einen Schock erlitt, kam ins Krankenhaus. Am Auto liegt vermutlich ein Totalschaden vor.

    Ein Atemtest der Fahrerin ergab 1,4 Promille. Gegen sie wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

