Alkoholverbot am Ballermann auf Mallorca: Diese Regeln müssen Sie kennen - sonst drohen Strafen

Die Urlaubsinsel Mallorca will beim Alkohol durchgreifen - mit hohen Strafen. Alle Infos zum Alkoholverbot am Ballermann gibt es hier.

Mallorca gilt den Deutschen als Party-Paradies: Sangria aus Eimern am Strand, auf den Party-Meilen mit dem Bier in der Hand von Club zu Club. Genau das ist nun aber verboten: Am Ballermann und auch in anderen Gebieten auf Mallorca wird der Alkoholkonsum auf offener Straße und am Strand verboten. Die Regierung der Balearen hat am vergangenen Freitag ein entsprechendes Gesetz beschlossen und am Samstag ein Gesetzesdekret im balearischen Amtsblatt veröffentlicht.

Die Regionalregierung der Insel hatte bereits vor vier Jahren die sogenannten Benimmregeln zur Bekämpfung des "Sauftourismus" eingeführt. Mit dem neuen Gesetz werden diese Regeln nun weiter verschärft: Wer von nun an mit einem Sangria-Eimer oder einer offenen Bierdose erwischt wird, kann mit hohen Strafen rechnen. Was genau den Millionen Urlaubern - und ebenso Einheimischen - droht, wenn sie das Alkoholverbot am Ballermann missachten, erfahren Sie hier.

Neues Alkoholverbot auf Mallorca: Was genau gilt mit dem neuen Gesetz?

Das neue Dekret verschärft die 2020 aufgestellten "Benimmregeln", die damit auch direkt einen neuen Namen bekommen haben. Laut der regionalen Mallorcazeitung hieß das Gesetz bislang "Dekret gegen den Exzesstourismus und zur Verbesserung der Qualität der Tourismuszonen", und wurde nun umbenannt in "Dekret für einen verantwortlichen Tourismus und zur Verbesserung der Qualität der Tourismuszonen". Es regelt den Alkoholkonsum auf offener Straße in festgelegten Gebieten, aber auch andere Bereiche - etwa das gefährliche "Balconing".

Wörtlich heißt es in dem Gesetz: "Der Konsum von alkoholischen Getränken ist auf offener Straße verboten. Ausgenommen hiervon sind Bereiche oder Zonen, die laut Gesetz für Beherbergungs-, Gaststätten- oder Freizeitbetriebe zugelassen sind, oder wenn Patronatsfeste oder ähnliche durch die entsprechende Gemeindeverordnung geregelte Veranstaltungen abgehalten werden." Bislang waren lediglich Trinkgelage, also der Alkoholkonsum in der Gruppe, auf offener Straße verboten. Nun darf auch alleine nicht mehr getrunken werden.

Außerdem gibt es neue Bestimmungen für Partyboote: Auf ihnen darf zwar weiterhin Alkohol ausgeschenkt werden, allerdings müssen sie eine Seemeile Abstand (ca. 1,8 Kilometer) zu den betroffenen Zonen einhalten und dürfen in diesen Zonen auch keine Gäste mehr an Bord nehmen oder absetzen.

Übrigens: An einigen Stränden auf Mallorca ist auch das Rauchen verboten.

Alkoholverbot am Ballermann auf Mallorca: Welche Strafen gibt es?

Die Regierung der Balearen macht mit dem Gesetz ernst: Wer gegen das neue Gesetz verstößt und in den entsprechenden Zonen auf öffentlichem Grund mit einem alkoholischen Getränk erwischt wird, kann sich auf eine saftige Strafe einstellen. Das Dekret sieht bei Verstoß ein Bußgeld zwischen 500 und 1500 Euro vor. Das gilt für Touristen gleichermaßen wie für die Einwohner der Baleareninsel.

Wie gut die Behörden der Insel die neuen Regeln durchsetzen kann, ist unklar. Beim bisherigen Verboten von Trinkgelagen war die Polizei regelmäßig überfordert und konnte kaum durchgreifen, wenn die Touristengruppen am Strand ihre Sangriaflaschen öffneten. Eine Kommission soll laut Mallorcazeitung dabei helfen, die verschiedenen Maßnahmen zu koordinieren und ihre Wirksamkeit zu überwachen.

Alkoholverbot auf Mallorca: In welchen Zonen gilt das Gesetz?

Das neue Alkoholverbot auf Mallorca gilt nicht pauschal für die gesamte Insel. Das Gesetz beschränkt sich auf einzelne Zonen. Darunter befindet sich auch die deutsche Urlauberhochburg Playa de Palma, der Partyort mit Strand, Bars und Discos. Auch die britische Partyzone Magaluf und der Ort Arenal in der Gemeinde Llucmajor sind von den neuen Regeln betroffen. Viele andere schöne Orte auf Mallorca sind nicht von dem Gesetz betroffen. Für die Insel Ibiza hat die Balearen-Regierung dieselben Regeln erlassen; hier gilt das Alkoholverbot für den Ort Sant Antoni de Portmany.

Alkoholverbot auf Mallorca: Ab wann und wie lange gilt das Gesetz?

Die neuen Regeln wurden am vergangenen Freitag (10.05.) beschlossen und am Samstag im Amtsblatt veröffentlicht. Dort heißt es, dass die Regeln am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft treten. Demnach greift das Gesetz seit Sonntag (12.5.). Im Gesetzestext ist allerdings auch eine maximale Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2027 vorgesehen. Den Zeitraum bis dahin sieht die Regierung der Balearen als ausreichend an, dass die "schwerwiegenden Probleme in diesen Bereichen, die zur Notwendigkeit des Gesetzesdekrets geführt haben, gelöst werden" könnten.

Übrigens: Im Meer um die balearischen Inseln können einige Gefahren Lauern - zum Beispiel Haie. Auf den Inseln drohen dagegen Naturgewalten wie Waldbrände.