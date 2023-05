Staffel 2 von "All Of Us Are Dead": Was ist bisher zu Start, Besetzung und Handlung bekannt?

Netflix hat bestätigt, dass es eine 2. Staffel der Serie "All Of Us Are Dead" geben wird. Alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung finden Sie hier. Was ist bisher bekannt?

Das Highschool-Leben ist ein Traum? Nicht in der Netflix-Serie "All Of Us Are Dead". Denn hier wird eine gesamte Schule von einem Zombie-Virus heimgesucht, was die Schülerinnen und Schüler in lebensbedrohliche Situationen bringt. Nachdem im Januar 2022 Staffel 1 erfolgreich an den Start ging, hat Netflix nun bekannt gegeben: Es wird eine zweite Staffel geben.

Sie wollen mehr über den zweiten Teil der Horrorgeschichte erfahren? Wann ist der Start? Wie ist die Handlung und wer ist in der Besetzung zu sehen? Alle Informationen, die bisher bekannt sind, finden Sie hier in diesem Artikel.

Was ist zum Start von Staffel 2 der Netflix-Serie "All Of Us Are Dead" bekannt?

Grund zur Freude bei allen Zombie- und Horror-Story-Fans: Der Streamingdienst Netflix hat bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel von "All Of Us Are Dead" geben soll. Auf der Webseite heißt es: "Es ist offiziell: Es wird eine weitere Staffel geben". Wann genau der Start-Termin ist, steht bislang aber noch nicht fest.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die zwölf Episoden der ersten Staffel von "All Of Us Are Dead" hätten spannender und nervenauftreibender kaum sein können. Nachdem "Squid Games" ein voller Erfolg war, gibt es nun eine weitere koreanische Netflix-Eigenproduktion, die gut ankommt. Die Zahlen zu der Serie zeigen: Kino.de zufolge konnte sich "All Of Us Are Dead" nach dem Start in 91 Ländern über etwa zwei Wochen an der Spitze der Netflix-Top-10 Charts halten. Aufgrund dieses Erfolgs war es nahezu abzusehen, dass der Streamingdienst eine weitere Staffel produzieren wird.

Besetzung: Welche Schauspieler könnten in Staffel 2 von "All Of Us Are Dead" dabei sein?

Da es sich um die Fortsetzung der Horror-Thriller-Serie handelt, ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Charaktere auch weiterhin in der Besetzung sein wird. Wir haben Ihnen hier den Cast der ersten Staffel eingefügt, da die Schauspielerinnen und Schauspieler möglicherweise auch in Staffel 2 dabei sein könnten:

Lee Sang-hee als Park Sun-hwa

als Park Sun-hwa Kim Ju-a als Yoon I-sak

Ju-a als Yoon I-sak Jung Yi-seo als Kim Hyeon-ju

Hyeon-ju Ham Sung-min als Han Gyeong-su

Oh Hee-joon als Son Myeong-hwan

Lee Min-goo als Lee Jin-su

als Jin-su Son Sang-yeon als Jang Wu-jin

Shin Jae-hwi als Chang-hoon

Jeon Bae-soo als Nam So-ju

Oh Hye-soo als Min Eun-ji

Lim Jae-hyuk als Yang Dae-su

Jae-hyuk als Yang Dae-su Lee Ji-hyun als Mutter von Cheong-san

Ji-hyun als Mutter von Cheong-san Lee Yoo-mi als Lee Na-yeon

Yoo-mi als Na-yeon Ahn Ji-ho als Kim Cheol-su

Cheol-su Ahn Seung-kyoon als Oh Joon-yeong

Kim Bo-yoon als Seo Hyo-ryeong

als Seo Hyo-ryeong Lee Eun-saem als Park Mi-jin

Eun-saem als Park Mi-jin Kim Jin-young als Kim Ji-min

Jin-young als Ji-min Yang Han-yeol als Yoo Joon-seong

Jo Dal-hwan als Jo Dal-ho

als Dal-ho Lee Chae-eun als Park Hee-su

Chae-eun als Park Hee-su Eom Hyo-seop als Schulleiter

Ha Seung-ri als Jang Ha-ri

Yoon Byung-hee als Kang Jin-gu

Yoon Kyung-ho als Jung Yong-nam

Jin Ho-eun als Jang Min-jae

Staffel 2 von "All Of Us Are Dead": Wie könnte die Handlung sein?

Die fesselnde und schaurige Thriller-Serie wurde in Anlehnung an den gleichnamigen Hit-Webtoon "All Of Us Are Dead" produziert und zeigt, wie die Untoten in einer Highschool das Kommando übernehmen.

Lesen Sie dazu auch

Am Ende der ersten Staffel blieben einige Fragen offen, weshalb es naheliegend war, eine weitere Staffel zu produzieren. Nachdem Netflix nun die zweite Staffel angekündigt hat, werden die Fragen konkreter. Was wird in Staffel zwei passieren? Da dafür gerade das Ende der ersten Staffel von Bedeutung ist, beinhaltet dieser Artikel möglicherweise Spoiler.

In Staffel 1 von "All Of Us Are Dead" wurde die Highschool von einem Zombie-Virus überrollt, wobei mehrere menschliche Überlebenskämpfe stattgefunden haben. Im Gespräch mit der englischsprachigen koreanischen Tageszeitung The Korea Herald gab der Regisseur der Serie, Lee Jae-kyoo, bekannt, dass es in der zweiten Staffel möglicherweise nicht mehr um das Überleben der Menschheit, sondern vielmehr um das Überleben der Zombies gehe. Wortwörtlich sagte er: "If the first season can be seen as having presented humanity's survival, the next season can talk about the survival of zombies." Zudem kam im Interview heraus, dass viele Schauplätze und Szenen absichtlich so gestaltet wurden, dass es eine mögliche Fortsetzung sowie mehrere Anknüpfungspunkte geben könnte.

Wie genau der Überlebenskampf - sei es der Menschheit, der Zombies oder auch der sogenannten "Hybriden", die halb Mensch und halb Zombie sind - weitergeht, bleibt unklar. Für die genaue Handlung müssen alle "All Of Us Are Dead"-Fans wohl auf die kommende Staffel warten.