Staffel 2 von "All Of Us Are Dead": Was ist bisher zu Start, Besetzung und Handlung bekannt?

Das Highschool-Leben ist ein Traum? Nicht in der Netflix-Serie "All Of Us Are Dead". Denn hier wird eine gesamte Schule von einem Zombie-Virus heimgesucht, was die Schülerinnen und Schüler in lebensbedrohliche Situationen bringt. Nachdem im Januar 2022 Staffel 1 erfolgreich an den Start ging, hat Netflix nun bekannt gegeben: Es wird eine zweite Staffel geben.

Sie wollen mehr über den zweiten Teil der Horrorgeschichte erfahren? Wann ist der Start? Wie ist die Handlung und wer ist in der Besetzung zu sehen? Alle Informationen, die bisher bekannt sind, finden Sie hier in diesem Artikel.

Was ist zum Start von Staffel 2 der Netflix-Serie "All Of Us Are Dead" bekannt?

Grund zur Freude bei allen Zombie- und Horror-Story-Fans: Der Streamingdienst Netflix hat bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel von "All Of Us Are Dead" geben soll. Die Produktion ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Daher werden die neuen Folgen voraussichtlich nicht vor Anfang 2026 verfügbar sein.

Die zwölf Episoden der ersten Staffel von "All Of Us Are Dead" hätten spannender und nervenauftreibender kaum sein können. Nachdem "Squid Games" ein voller Erfolg war, gibt es nun eine weitere koreanische Netflix-Eigenproduktion, die gut ankommt. Die Zahlen zu der Serie zeigen: Kino.de zufolge konnte sich "All Of Us Are Dead" nach dem Start in 91 Ländern über etwa zwei Wochen an der Spitze der Netflix-Top-10 Charts halten. Aufgrund dieses Erfolgs war es nahezu abzusehen, dass der Streamingdienst eine weitere Staffel produzieren wird.

Besetzung: Welche Schauspieler könnten in Staffel 2 von "All Of Us Are Dead" dabei sein?

Da es sich um die Fortsetzung der Horror-Thriller-Serie handelt, ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Charaktere auch weiterhin in der Besetzung sein wird. Wir haben Ihnen hier den Cast der ersten Staffel eingefügt, da die Schauspielerinnen und Schauspieler möglicherweise auch in Staffel 2 dabei sein könnten:

Lee Sang-hee als Park Sun-hwa

Kim Ju-a als Yoon I-sak

Jung Yi-seo als Kim Hyeon-ju

Ham Sung-min als Han Gyeong-su

Oh Hee-joon als Son Myeong-hwan

Lee Min-goo als Lee Jin-su

Son Sang-yeon als Jang Wu-jin

Shin Jae-hwi als Chang-hoon

Jeon Bae-soo als Nam So-ju

Oh Hye-soo als Min Eun-ji

Lim Jae-hyuk als Yang Dae-su

Lee Ji-hyun als Mutter von Cheong-san

Lee Yoo-mi als Lee Na-yeon

Ahn Ji-ho als Kim Cheol-su

Ahn Seung-kyoon als Oh Joon-yeong

Kim Bo-yoon als Seo Hyo-ryeong

Lee Eun-saem als Park Mi-jin

Kim Jin-young als Kim Ji-min

Yang Han-yeol als Yoo Joon-seong

Jo Dal-hwan als Jo Dal-ho

Lee Chae-eun als Park Hee-su

Eom Hyo-seop als Schulleiter

Ha Seung-ri als Jang Ha-ri

Yoon Byung-hee als Kang Jin-gu

Yoon Kyung-ho als Jung Yong-nam

Jin Ho-eun als Jang Min-jae

Staffel 2 von "All Of Us Are Dead": Wie könnte die Handlung sein?

Die fesselnde und schaurige Thriller-Serie wurde in Anlehnung an den gleichnamigen Hit-Webtoon "All Of Us Are Dead" produziert und zeigt, wie die Untoten in einer Highschool das Kommando übernehmen.

Am Ende der ersten Staffel blieben einige Fragen offen, weshalb es naheliegend war, eine weitere Staffel zu produzieren. Nachdem Netflix nun die zweite Staffel angekündigt hat, werden die Fragen konkreter. Was wird in Staffel zwei passieren? Da dafür gerade das Ende der ersten Staffel von Bedeutung ist, beinhaltet dieser Artikel möglicherweise Spoiler.

In Staffel 1 von "All Of Us Are Dead" wurde die Highschool von einem Zombie-Virus überrollt, wobei mehrere menschliche Überlebenskämpfe stattgefunden haben. Im Gespräch mit der englischsprachigen koreanischen Tageszeitung The Korea Herald gab der Regisseur der Serie, Lee Jae-kyoo, bekannt, dass es in der zweiten Staffel möglicherweise nicht mehr um das Überleben der Menschheit, sondern vielmehr um das Überleben der Zombies gehe. Wortwörtlich sagte er: "If the first season can be seen as having presented humanity's survival, the next season can talk about the survival of zombies." Zudem kam im Interview heraus, dass viele Schauplätze und Szenen absichtlich so gestaltet wurden, dass es eine mögliche Fortsetzung sowie mehrere Anknüpfungspunkte geben könnte.

Seiten wie die Economic Times und UPI berichten zudem, dass die zweite Staffel in Seoul spielt. On-jo versucht sich dort in das Universitätsleben einzufinden, nur um sich erneut mit dem Unvorstellbaren konfrontiert zu sehen. Denn eine neue Infektionswelle bricht aus.

Wie genau der Überlebenskampf - sei es der Menschheit, der Zombies oder auch der sogenannten "Hybriden", die halb Mensch und halb Zombie sind - weitergeht, bleibt unklar. Für die genaue Handlung müssen alle "All Of Us Are Dead"-Fans wohl auf die kommende Staffel warten.