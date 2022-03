"All The Old Knives": Alles rund um Start und Besetzung

"All The Old Knives" wird auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Wir informieren Sie über Start, Handlung, Besetzung, Trailer und Stream.

Ein neuer Spionage-Thriller erscheint bei Amazon Prime Video. Basierend auf dem gleichnamigen Film von Olen Steinhauer versucht die CIA den Maulwurf innerhalb des Teams aufzudecken, der geheime Informationen weitergegeben hat. Der Film handelt von Liebe, Spionage und tödlichem Verrat.

Wurde Ihr Interesse geweckt? Sie möchten gerne wissen, wann und wo "All The Old Knives" zu sehen sein wird, welche Schauspieler mitwirken, worum es geht und ob es einen Trailer gibt? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen rund um Start, Handlung, Besetzung und Stream zu "All The Old Knives". Am Ende wartet noch ein Trailer auf Sie.

Wann geht "All The Old Knives" an den Start?

Das offizielle Erscheinungsdatum wurde bereits von Amazon Prime Video bestätigt und auf den 8. April 2022 gesetzt. Den Spionage Thriller "All The Old Knives" wird es ausschließlich bei Amazon Prime Video zu sehen geben.

"All The Old Knives" im Stream bei Amazon Prime sehen

Den Spionage-Thriller wird es ausschließlich auf Amazon Prime Video zu sehen geben. Um den kostenpflichtigen Streaming-Dienst nutzen zu können, fallen monatliche Kosten in Höhe von 7,99 Euro an.

Hier eine Übersicht:

Was? "All The Old Knives", Thriller

"All The Old Knives", Thriller Wann? Ab dem 8. April 2022

Ab dem 8. April 2022 Wo? Amazon Prime Video

Für? 7,99 Euro pro Monat

7,99 Euro pro Monat Wer? Chris Pine , Thandiwe Newton , Jonathan Pryce , Laurence Fishburn

Handlung: Worum geht es bei "All The Old Knives"?

Der Thriller rund um Spionage handelt von einem CIA-Agenten, der versucht den Maulwurf zu entlarven, der geheime Informationen weitergegeben hat. Das hatte mehr als 100 Menschenleben zur Folge. Henry Pellham, ein erfahrener Agent und Ex-Spion, wird von der CIA beauftragt den ehemaligen Kollegen aufzuspüren. Die Ermittlungen führen ihn in die ganze Welt. Angefangen in Wien und England, führen ihn seine Recherchen nach Kalifornien. Dort trifft er auf seine Ex-Kollegin Celia Harrison, die aufgrund familiärer Umstände ihren CIA-Dienst aufgeben musste. Die beiden waren nicht nur Kollegen, sondern auch ein Liebespaar. Bei einem gemeinsamen Dinner in Kalifornien kommen alte Gefühle hoch und die beiden stoßen auf einen früheren gemeinsamen Fall. Eine Flugzeug-Entführung geriet aus dem Ruder und riss alle Passagiere und die gesamte Crew in den Tod. Es ist offensichtlich, dass bei der CIA jemand ein falsches Spiel getrieben hatte und mit den Entführern unter einer Decke steckte. Henry Pelham machte Celia dafür verantwortlich. Der Film handelt von Liebe, Spionage und tödlichem Verrat.

Schauspieler im Cast: Das ist die Besetzung von "All The Old Knives"

Amazon Prime Video hat den Cast von "All The Old Knives" bekannt gegeben. Die Hauptrollen wurden an Chris Pine als Henry Pellham und Thandiwe Newton als Celia Harrison vergeben. Weiterhin wirkten Jonathan Pryce und Laurence Fishburn mit. Die Regie führte Janus Metz. Hier gibt es eine Übersicht zu den Hauptdarstellern:

Chris Pine

Thandiwe Newton

Jonathan Pryce

Laurence Fishburn

Gibt es einen Trailer zu "All The Old Knives"?

Alle, die sich gerne vor dem offiziellen Start einen Einblick in "All The Old Knives" verschaffen möchten, müssen sich nicht länger gedulden. Hier sehen Sie den offiziellen Trailer: