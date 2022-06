"All Together Now": Alle Infos zu Sendeterminen und Übertragung

"All Together Now" ist seit Ende Mai bei Sat.1 zu sehen. Wir liefern Ihnen hier alle Infos rund um Sendetermine, Jury, Übertragung, Wiederholung und die Moderatorin.

Beim Sender Sat.1 läuft eine neue Musikshow im Programm. In dem Format "All Together Now" gilt es für die Kandidatinnen und Kandidaten hundert unterschiedliche Musik-Profis aus den Bereichen Rock, Pop oder Oper mit ihrem Gesangstalent zu begeistern.

Die Moderatorin der Show Melissa Khalaj äußerte sich vorab bereits so zu der Sendung: "100 unterschiedliche Persönlichkeiten. Jeder bringt seine Expertise in diese Show und bereichert sie. Wenn die Juroren dann auch noch alle voller Begeisterung mitsingen, ist das Gänsehaut pur."

Wann ist "All Together Now" im Fernsehen zu sehen? Und wie läuft die Übertragung der Show ab? In diesem Artikel erfahren Sie mehr zu Sendeterminen, Übertragung im TV und Stream, Konzept, Kandidaten, Jury, Moderation und zur Wiederholung von "All Together Now".

Video: SAT.1

Wann war der Start von "All Together Now"?

Die Musikshow "All Together Now" ging am Freitag, 27. Mai 2022, im TV an den Start.

Sendetermine: Wann läuft "All Together Now" im TV?

"All Together Now" läuft immer freitags auf Sat.1. Wie viele Ausgaben es von der Show geben wird, wurde vom Sender bisher leider noch nicht verraten.

Hier haben wir eine Übersicht mit den bisher bekannten Sendeterminen für Sie, die fortlaufend aktualisiert wird:

Folge 1: 27. Mai 2022 um 20.15 Uhr

Folge 2: 03. Juni 2022 um 20.15 Uhr

Folge 3: 10. Juni 2022 um 20.15 Uhr

Folge 4: 17. Juni 2022 um 20.15 Uhr

Folge 5: 24.Juni 2022 um 20.15 Uhr

Übertragung: So sehen "All Together Now" im TV und Stream

Der TV-Sender Sat.1 übernimmt die Übertragung der neuen Sendung "All Together Now". Die einzelnen Folgen werden im regulären TV-Programm und somit im Free-TV ausgestrahlt.

Parallel zur Ausstrahlung im Fernsehen lässt sich die Musikshow auch im Live-Stream des Senders mitverfolgen. Hier können Sie zwischen verschiedenen Optionen wählen: Entweder Sie rufen den Stream direkt über die Homepage von Sat.1 oder über die Streaming-Plattform Joyn auf. Für beide Varianten fallen keine Gebühren an. Sie müssen sich jedoch, falls nicht bereits vorhanden, ein kostenfreies Benutzerkonto bei der Sendergruppe anlegen.

Konzept: So funktioniert "All Together Now"

Das Konzept von "All Together Now" ist denkbar einfach. In der Sendung treten verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten vor einer hundertköpfigen Jury aus Profi-Musikern auf. Jeder Teilnehmer hat für seine Performance insgesamt 100 Sekunden Zeit.

Ist ein Jury-Mitglied von der Darbietung überzeugt, so steht dieses auf und singt mit. Je mehr Profis sich erheben, desto größer wird die Chance für die Sängerinnen und Sänger "All Together Now" und das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zu gewinnen.

Kandidaten: Diese Teilnehmer sind bei "All Together Now" mit dabei

Diese Kandidatinnen und Kandidaten waren bei "All Together Now" als Teilnehmer mit dabei:

Show 1 am Freitag, 27. Mai 2022

Albino (54) und Nati Casaluci (18) - Koch und Auszubildende zur Kinderpflegerin

und Auszubildende zur Kinderpflegerin Ben Dettinger alias Benji (26) - Groß und Einzelhandelskaufmann

alias Benji (26) - Groß und Einzelhandelskaufmann Beate Köber alias Bobby Anne Baker (52) - Heilpraktikerin

alias (52) - Heilpraktikerin Cecelia Ribbeck alias Celi (21) - Rettungssanitäterin

alias Celi (21) - Rettungssanitäterin "Chop & Change" mit Sophie Uloth (28), Harry Freitag (26), Mandy Schubert (32) und Lisa-Marie Pollack (21)

(26), (32) und (21) Esther Nkongo (26) - Kundenservice-Beraterin für Airlines

Kai Pommerencke alias Keye Katcher (31) - Angestellter in einer Kunstausstellung

Maximilian Schmitz alias Macmillan (34) - Online-Marketing-Manager

alias (34) - Online-Marketing-Manager Antje Schmidt alias Miss Geschick (32) - Rehabilitationspädagogin

alias Miss Geschick (32) - Rehabilitationspädagogin Marina Prusac alias More Rina (26) - Rezeptionistin

alias More Rina (26) - Rezeptionistin Lukas Müller alias Myller (22) - Germanistik-Student

alias Myller (22) - Germanistik-Student Philipp Bender (22) - Lehramts-Student

Show 2 am Freitag, 03. Juni 2022

"Big Blue" alias Georg Debus und Eddy Ebeling - Georg (57) ist Musiker und Autor, Eddy (52) ist Sänger und Hörbuchautor

und - (57) ist Musiker und Autor, (52) ist Sänger und Hörbuchautor Dirk Füller (57) - Sales Manager für Klaviere und Flügel

(57) - Sales Manager für Klaviere und Flügel Fabian Riaz und Ayke Witt - Fabian (33) arbeitet als Kundenberater und Musiker, Ayke (29) arbeitet als Creative Producer und Musiker

und Ayke Witt - (33) arbeitet als Kundenberater und Musiker, Ayke (29) arbeitet als Creative Producer und Musiker Isabelle Croft alias Isabelle Vincot (37) - Creative Director

alias Isabelle Vincot (37) - Creative Director Julia Reinhard (38) - Tankstellen-Mitarbeiterin

(38) - Tankstellen-Mitarbeiterin Manu alias Manuel Barreiro Ugardovic (27) - Altenpfleger

Maria alias Maria Inglese (32) - Fremdsprachenkorrespondentin

(32) - Fremdsprachenkorrespondentin Roberto alias Roberto Padrevecchi (49)- Pilot

"Rudy Chopper" alias Aykut Reis (26) - Psychosozialer Berater für LGBTQ und Sänger

(26) - Psychosozialer Berater für LGBTQ und Sänger Samira Hofbauer (34) - Bürokauffrau

(34) - Bürokauffrau Sylvia Lux-Wietstock (50) - Frührentnerin

(50) - Frührentnerin "The Silhouettes" alias Yanina Niedick und Anja Steiner - Yanina (27) arbeitet als Heilerziehungspflegerin, Anja (32) studiert Medien und Design

Show 3 am Freitag, 10. Juni 2022

Show 4 am Freitag, 17. Juni 2022

Kandidaten und Kandidatinnen sind von Sat.1 noch nicht bekanntgegeben worden.

Moderation: Melissa Khalaj moderiert "All Together Now"

Melissa Khalaj wurde am 23. Mai 1989 in München geboren. Die Moderatorin mit iranischen Wurzeln hatte ihren ersten TV-Auftritt in der Castingshow "Popstars", an der sie im Jahr 2007 teilnahm. Danach war sie für mehrere Jahre als Sängerin in der Münchner Band "Charly Bravo" aktiv, bevor sie 2013 eine Stelle beim ehemaligen TV-Sender Joiz in Berlin antrat.

Melissa Khalaj führt durch die Musikshow "All Together Now". Foto: Horst Galuschka, dpa (Archivbild)

Einem größeren Publikum wurde sie mit ihren Auftritten in der Sendung "Circus Halli Galli" und vor allem als Moderatorin des Formats "Promi Big Brother – Die Late Night Show", durch welches sie seit 2014 zusammen mit Jochen Bendel führt, bekannt. Seit 2017 moderiert die 33-Jährige ihre eigene Radioshow beim Sender Jam FM. Seit 2017 ist sie zudem an der Seite von Thore Schölermann bei "The Voice Kids" zu sehen.

Wiederholung: "All Together Now" nachschauen

Sie haben eine Folge von "All Together Now" verpasst und möchten diese daher nachschauen? Kein Problem! Dies können Sie sowohl online als auch im TV tun.

Sat.1 strahlt immer samstags um etwa 00.55 Uhr und sonntags um circa 05.55 Uhr Wiederholungen des Formats in seinem Programm aus. Daneben bietet Ihnen Joyn völlig zeitunabhängig die Möglichkeit, die einzelnen Ausgaben der Musikshow mit vorheriger Registrierung als Wiederholung zu schauen.

Dieser Service ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach der Ausstrahlung kostenlos nutzbar. Um ältere Folgen zu sehen, muss eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen werden. Diese ermöglicht es einem auch die neueste Folge von "All Together Now" ab der zweiten Episode bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung streamen zu können. Die Kosten für ein solches Abo liegen bei 6,99 Euro im Monat. Vorab kann der Dienst 30 Tage lang kostenlos ausgetestet werden.

Jury: Das sind die Juroren von "All Together Now"

Die Jury von "All Together Now" setzt sich aus hundert verschiedenen Musik-Profis aus den Bereichen Rock, Pop und Klassik zusammen. Neben zahlreichen Sängerinnen und Sängern sind auch ein Prof-Geiger, eine singende DJane und zwei Drag Queens mit dabei. Das sind alle Jurorinnen und Juroren: