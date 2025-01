Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - hoher Schaden

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Filderstadt (Landkreis Esslingen) hat es gebrannt. Durch das Feuer entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Die Rettungskräfte evakuierten die Bewohner des Gebäudes. Die betroffene Wohnung war zu dem Zeitpunkt des Feuers leer. Es gab keine Verletzten. Die Bewohner der anderen Wohnungen kehrten wieder in das Mehrfamilienhaus zurück. Wie es zu dem Feuer kam, ist bisher nicht bekannt.