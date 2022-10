"Smash" bis "Gammelfleischparty": Alle Jugendwörter des Jahres im Überblick

Heute jemanden "smashen", oder wäre das "cringe"? Die Jugendwörter des Jahres sorgen für Aufsehen, Lacher und das ein oder andere Fragezeichen. Alle Jugendwörter und deren Bedeutung im Überblick.

Das neue Jugendwort ist ein echter "Smash". So, oder so ähnlich, könnte man das Wort "Smash", Jugendwort des Jahres 2022, in einen Satz einbauen. Zumeist wird es jedoch als Verb genutzt und bedeutet so viel, wie "jemanden abschleppen", oder "mit jemandem etwas anfangen". Ein "Smash" ist dann ein Objekt der Begierde.

Im Jahr 2022 standen neben dem Gewinner auch die Wörter "bodenlos", "Slay", "Gommemode", "SIU", "wild", "Digga", "Macher", "Sus" und "Bre". Am Ende machte "Smash" vor "bodenlos" und "Macher" das Rennen um eine Auszeichnung, welche über die Jahre durchaus an Prestige gewonnen hat.

Was ist das Jugendwort des Jahres?

Das Jugendwort des Jahres wurde durch Langenscheidt ins Leben gerufen. Zum ersten Mal wurde der Titel im Jahr 2008 vergeben. Im September jedes Jahres veröffentlicht der Buchverlag zehn Wörter auf seiner Website, über die dann abgestimmt werden kann. Die drei Top-Begriffe erreichen die nächste Runde, die finale Abstimmung fand im Jahr 2022 bis zum 18. Oktober statt. Anschließend wird der Gewinner gekürt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Abstimmung zum Jugendwort des Jahres richtet sich vor allem an Jugendliche, doch eine Altersgrenze für die Abstimmung gibt es nicht. Auch viele erwachsene Menschen interessieren sich in jedem Jahr für die Jugendwörter – wohl auch, um zu wissen, was bei der Jugend gerade In ist und manchmal auch, um den ein oder anderen Satz der eigenen Kinder etwas besser zu verstehen.

Alle Jugendwörter des Jahres in einer Liste – mit Bedeutung

2022: Smash – Objekt der Begierde, smashen: jemanden abschleppen

– Objekt der Begierde, smashen: jemanden abschleppen 2021: cringe – peinlich, seltsam, zum Fremdschämen

– peinlich, seltsam, zum Fremdschämen 2020: lost – aufgeschmissen, ahnungslos, verwirrt

– aufgeschmissen, ahnungslos, verwirrt 2019: kein Jugendwort

2018: Ehrenmann und Ehrenfrau – guter, cooler Mensch

– guter, cooler Mensch 2017: I bims – Ich bin's

– Ich bin's 2016: fly sein – besonders abgehen

– besonders abgehen 2015: Smombie – Kombination aus Smartphone und Zombie: Personen, die immer auf das Handy blicken und von ihrer Außenwelt nichts mehr mitbekommen

– Kombination aus Smartphone und Zombie: Personen, die immer auf das Handy blicken und von ihrer Außenwelt nichts mehr mitbekommen 2014: Läuft bei dir – Du hast es drauf! Gut gemacht! Cool!

– Du hast es drauf! Gut gemacht! Cool! 2013: Babo – Boss, Chef oder Chefin

– Boss, Chef oder Chefin 2012: YOLO – You only live once (man lebt nur einmal)

– You only live once (man lebt nur einmal) 2011: Swag – Coolheit, Lässigkeit

– Coolheit, Lässigkeit 2010: Niveaulimbo – (oftmals sinnlose) Gespräche, bei denen das Niveau immer weiter sinkt

– (oftmals sinnlose) Gespräche, bei denen das Niveau immer weiter sinkt 2009: hartzen – (sinnlos) herumhängen

– (sinnlos) herumhängen 2008: Gammelfleischparty – Party, bei der ältere Menschen sind (beispielsweise eine Ü-30-Party)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch