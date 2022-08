Folge 4000 von "Alles was zählt": Termin, Handlung und Übertragung

Gestern zeigte RTL Folge 4000 der Daily-Drama-Serie "Alles was zählt". Hier bekommen Sie alle Infos rund um Termin, Handlung, Übertragung, Wiederholung und Darsteller.

Die Dramaserie "Alles was zählt" ist bereits seit dem 4. September 2006 fester Bestandteilt beim Vorabendprogramm auf RTL. Seitdem laufen jede Woche von Montag bis Freitag ab 19.05 Uhr neue Folgen im Free-TV. Nun soll bald schon Folge 4000 der in Deutschland produzierten Sendung auf den Bildschirmen zu sehen sein. Dieses Jubiläum nimmt die Produktionsfirma UFA Serial Drama zum Anlass, allen "Alles was zählt"-Fans eine besondere Folge mit besonderen Gastschauspielern zu präsentieren.

Sie möchten wissen, wann der genaue Termin von "Alles was zählt"-Folge 4000 war? Welche Darsteller sind dabei? Was ist die Handlung in Folge 4000? Wo findet die Übertragung statt und gibt es eine Wiederholung? Die Antworten auf all diese Fragen finden Sie hier in diesem Artikel.

Termin von Folge 4000 von "Alles was zählt"

Gestern war es soweit: Die Daily-Soap "Alles was zählt" feiert bereits Folge 4000. Für diese ist ein extra eingeladener und bekannter deutscher Gastschauspieler im Einsatz. Hier finden Sie den genauen Termin von Folge 4000 bei "Alles was zählt":

"Alles was zählt" - Folge 4000: Freitag, 05. August 2022, 19.05 Uhr, RTL

Video: wetter.com

Alle anderen Folgen von "Alles was zählt" gibt es wie gewohnt montags bis freitags, jeweils um 19.05 Uhr auf RTL zu sehen.

Übertragung von "Alles was zählt", Folge 4000

Wie auch alle anderen Folgen der Daily-Drama-Serie, wurde Folge 4000 von "Alles was zählt" ebenfalls im Free-TV beim Sender RTL ausgestrahlt. Zu sehen gab es die Folge dort am Freitag, dem 5. August 2022, um 19.05 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Wer zu dieser Zeit keinen Fernseher parat hatte, konnte Folge 4000 von "Alles was zählt" auch zeitgleich zur TV-Ausstrahlung online im Stream schauen. Möglich machte das der Streaming-Dienst RTL+. Hierfür wurde allerdings das Premium-Abonnement benötigt, welches es monatlich für 4,99 Euro gibt.

Folge 4000 von "Alles was zählt": Gibt es eine Wiederholung?

Wer am 5. August 2022 um 19.05 Uhr keine Zeit hat, kann die Wiederholung ebenfalls auf der Streaming-Plattform RTL+ als Wiederholung sehen. Folge 4000 wird dann vermutlich auch für ein paar Tage kostenlos im Stream zur Verfügung gestellt. Anschließend wird für die Wiederholung die kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft benötigt.

Welche Schauspieler sind bei Folge 4000 von "Alles was zählt" dabei? Darsteller in der Besetzung

Laut RTL wollte das Produktionsteam von "Alles was zählt" für Folge 4000 einen besonderen Charakter mit ins Boot holen, der schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit bei der Daily Soap zu sehen war. Es ist die Rede von dem deutschen Schauspieler Erol Sander, welcher bei "Alles was zählt" den charmanten Gangster Frank Giese verkörpert. Vor der Kamera steht an der Seite von Erol Sander auch Schauspielerin Amrei Haardt und die zwei Darsteller Francisco Medina und Matthias Brüggenolte.

Erol Sander und Amrei Haardt sind in Folge 4000 von "Alles was zählt" als Schauspieler zu sehen. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Hier haben wir nochmal alle Schauspielerinnen und Schauspieler für Sie aufgelistet, die sicher in Folge 4000 von "Alles was zählt" dabei sind:

Schauspieler Rolle Erol Sander Frank Giese Amrei Haardt Nathalie von Altenburg Francisco Medina Maximilian von Altenburg Matthias Brüggenolte Justus Albrecht

Handlung der 4000. Folge von "Alles was zählt"

Der Gangster Frank Giese, welcher mit seinem Charme seine Mitmenschen durchaus täuschen kann, muss sich vor Gericht verantworten. Er hat vor einem Jahr die Steinkamps und Justus Albrecht erpresst, eine Geiselnahme vollzogen und alle Beteiligten dadurch in den Wahnsinn getrieben. Für Frank Giese ist die Geschichte aber noch nicht zuende erzählt und so versucht er mit jeder ihm möglichen Chance, Maximilian von Altenburg zu belasten.

Obwohl ein Gehilfe von Frank noch Maximilians Frau Nathalie ein Jahr zuvor entführt hatte, lässt der Gangster auch hier nicht locker und so versucht er, Nathalie auszunutzen und sie auf seine Seite zu locken. Dass es zeitgleich zwischen Nathalie und ihrem Mann Maximilian in deren Beziehung nicht rund läuft, spielt Frank in die Karten. Das alles ist aber erst der Anfang von Franks Plan. Als es sogar zu einem Date in einem Restaurant zwischen Frank Giese und Nathalie kommt, scheint sein Plan aufzugehen, bis plötzlich Nathalies Mann Maximilian auftaucht.