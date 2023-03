Betrunkener randaliert: Flugzeug muss in Memmingen zwischenlanden

Ein Passagierflugzeug musste in Memmingen eine unplanmäßige Zwischenlandung durchführen. An Bord randalierte ein betrunkener Passagier.

Zwischenfall in luftigen Höhen: Ein betrunkener Flugreisender hat in einem voll besetzten Passagierflugzeug randaliert und die Crew damit zu einer Zwischenlandung am Allgäu Airport in Memmingen gezwungen. Die Maschine war in der irischen Hauptstadt Dublin gestartet. Ziel war die türkische Stadt Bodrum. Wie viele Passagiere in dem Flieger saßen, wurde zunächst nicht bekannt.

Memmingen: Betrunkener Passagier randaliert – Flugzeug muss zwischenlanden

Bei dem Betrunkenen Passagier soll es sich um einen 48-Jährigen handeln. Er soll zunächst begonnen haben, zu randalieren. In der Folge beleidigte er die Crewmitglieder und bedrohte Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Der Mann soll auch versucht haben, die Notausstiegstür zu öffnen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Crew entschied sich zu einer Zwischenlandung am Allgäu Airport in Memmingen im Landkreis Unterallgäu. Es wurden Beamte der Memminger Grenzpolizei alarmiert, welche nach der Landung des Flugzeugs versuchten, den Mann aus dem Flieger zu holen. Dieser wehrte sich zunächst gegen eine Mitnahme, den Beamten gelang es allerdings, den betrunkenen Passagier aus dem Flugzeug zu holen. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Passagiermaschine konnte ihren Flug in der Folge fortsetzen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Flughafen Memmingen: Randalierer in Klinik eingeliefert

Auch nach der Festnahme soll der Mann von den Beamten der Memminger Grenzpolizei kaum zu beruhigen gewesen sein. Er wurde von den Polizisten schließlich in eine nahe Klinik gebracht. Dort sollte der Gesundheitszustand des Mannes geprüft werden. Zu diesem gehörte wohl auch eine Blutentnahme, um den Alkoholwert festzustellen.

Der 48-Jährige wird sich nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und eines Vergehens nach dem Luftsicherheitsgesetz verantworten müssen. Auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird ermittelt.

Lesen Sie dazu auch